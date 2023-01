Gabigol entra para grupo seleto de jogadores que vestiram a camisa de Pelé e Zico

Aos 25 anos, o Gabigol já vestiu na carreira as camisas 10 do Santos e do Flamengo, que foram dos craques Pelé e Zico. Diego Ribas e Petković são dois jogadores que realizaram esse feito e fazem parte do seleto grupo.

Em sua estreia com o novo número, Gabi marcou um gol e criou a jogada do gol do Thiago, diante da Portuguesa-RJ, no reencontro do elenco titular com a torcida pelo campeonato carioca, onde o Flamengo venceu por 4 a 1. Na transmissão da Band, ele foi eleito o melhor jogador em campo.