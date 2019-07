Gabriel Moura é um só. Gabriel Moura são muitos.

Você certamente já cantou uma música composta por ele. Você certamente vai cantar alguma música gravada por ele.

Nascido no , cria do subúrbio, de família com forte veia musical – é sobrinho do multitalentoso e saudoso Paulo Moura, Gabriel Moura é um desses artistas que elevam o nome da música brasileira aqui e lá fora.

Foi um dos fundadores e vocalistas principais do Farofa Carioca, big band que fez sucesso no fim dos anos 90 e ajudou a consolidar o que os críticos chamam de Música Popular Carioca.

Cantor, compositor e performer com mais de 20 anos de estrada, é o descobridor e principal parceiro de Seu Jorge, com quem compôs alguns dos maiores sucessos de sua carreira, tais como Burguesinha, Mina do Condomínio, Amiga da Minha Mulher, Quem não Quer sou Eu e a abertura da novela Salve Jorge, da Rede Globo. Quando essa parceria se junta, é certeza de sucesso.

É autor, produtor e diretor de vários musicais teatrais, que renderam a ele 2 Prêmios Shell, o mais importante do país.

Nos anos 2000, Gabriel começou uma bem-sucedida carreira solo, tendo se apresentado no Festival de Jazz de Montreux, Rock in Rio, Black2Black, Parque Olímpico do Rio, tocou no palco principal do Reveillon 2016, em Copacabana, entre tantos outros.

Nesse período, Gabriel lançou 2 discos de inéditas: Brasis, de 2006, com produção do tio Paulo Moura, e Karaokê Tupi 2, de 2014, ambos pela gravadora Som Livre.

E agora chega ao seu terceiro álbum solo, “Quem Não Se Mexer Vai Dançar”, pela Biscoito Fino, com participação especial de Mart´nália e produzido por Liminha, um dos maiores do Brasil. Um disco pop, leve, dançante, alegre, vibrante, com influências que vão desde os bailes de Charme de Madureira até Michael Jackson, de Tim Maia a Marvin Gaye, tudo temperado com muito suingue na voz, nos arranjos e letras pra cantar e dançar muito.

Um disco indispensável, pra cima, pra tocar na balada, no carro, nos sábados de sol e nas segundas chuvosas. O álbum onde o Gabriel Moura compositor se divertiu ao lado do Gabriel Moura cantor e instrumentista.

O resultado é, simplesmente, Gabriel Moura. Não dá pra não ouvir.

Gabriel Moura convida Pedro Luiz

Dia 06 de agosto às 19h Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, 20030-003