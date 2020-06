Gabrielly Ribeiro Leal é uma blogueirinha de sucesso

Com apenas 9 anos, Gabrielly Ribeiro leal já conquistou 35 mil seguidores no seu perfil do Instagram (@gabizinha.leal). Ela tem um sorriso encantador, olhinhos brilhantes e uma vida agitada.

Além das fotos para o Instagram, a carioquinha de Cabo Frio está sempre em atividade, além de fazer aula de teatro e canto, ela faz provadores em lojas infantis na cidade onde vive.

A mãe de Gabrielly, Jeane Ribeiro, acompanha de perto tudo o que a filha faz. “Gabrielly sabe que tem que fotografar e ir em lojas divulgar as coleções. Ela quer dar sempre o melhor de si, mas eu não fico forçando a barra. Deixo-a fazer tudo no tempo dela”, diz a mãe da menina.

A menina cabofriense que tem conquistado o coração de milhares de pessoas que a seguem pela rede social, afirma com um belo sorriso no rosto que tudo começou como uma brincadeira e que hoje já virou um trabalho divertido.

