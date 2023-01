Galeria Modernistas recebe a exposição “Da Terra” a partir de 21/1, sábado

A partir do dia 21 de janeiro, sábado, a Galeria Modernistas, em Santa Teresa, vai receber a exposição “Da Terra”, com curadoria de Thelma Innecco e coordenação de Dony Gonçalves. Até 18 de março, o público poderá conferir obras produzidas em cerâmica por renomados e premiados artistas: Angélica Costa, Carol Pacini, Cris Cabus, Dony Gonçalves, Dorothee Ledermann, Heloisa Alvim, Letícia Simões, Mary Do Iorio, Sylvia Goyanna, Thaïs de Siervi e Thelma Innecco.

Com entrada franca, A mostra “Da Terra” busca perceber um mundo recortado na obra de cada um dos ceramistas, expoentes na arte do barro, que já participaram de exposições no Brasil e no Mundo, cada um com fortes referências. As obras selecionadas provocam reflexões, encantamentos e demonstram a resistência em, mesmo em épocas tão difíceis, mas com arrebatamento, não parar de produzir e criar.

No hall de entrada, a mostra “Da Terra” irá reunir obras utilitárias ou pequenos formatos, produzidos a partir de técnicas diversas de queima, decoração e esmaltes. No segundo piso da galeria, o público irá encontrar as séries de esculturas e intervenções expostas em manobras de diálogos, mostrando todas as possibilidades das relações entre os artistas. Na abertura, dia 20, com a presença dos artistas, o público poderá conhecer, com maior intimidade, o trabalho de cada um, percorrendo os circuitos propostos pela curadoria.

Serviço:

Mostra “Da Terra” – Abertura 21 de janeiro de 14h às 20h

Período da ocupação: até 18 de março de 2023

Galeria Modernistas

Rua Paschoal Carlos Magno, 39 – Santa Teresa, Rio de Janeiro – RJ

Telefone: (21) 3486-5387 (21) 981393892

Funcionamento: quinta a sábado 9h às 17h

Domingo 9h às 14h

Agendamento de visitas em horários especiais

Email [email protected]

Instagram @modernistasgaleria

*Ao longo da Mostra exibiremos vídeos de cerâmica

*As ceramistas que têm atelier escola são:

Dony Gonçalves e Tahaïs De Siervi, no Calouste Gulbenkian

Sylvia Goyanna, atelier no Jardim Botânico,

Cris Cabus, Atelier em Laranjeiras

Heloísa Alvim, no Museu da Nise da Silveira

Letícia Simões no Atelier Flor do Ingá e

Carolina Pacini, em Santa Teresa