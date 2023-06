Game online gratuito ensina educação financeira a jovens

Conhecimento financeiro na palma da mão, disponível 24 horas e acessível de qualquer lugar. Esses são os objetivos do game de educação financeira “Meu Dinheiro, Meu Negócio”, que tem como metodologia ensinar a fazer uma boa gestão do dinheiro, promovendo a educação financeira entre adolescentes, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“O game é uma iniciativa muito bacana, pois ajuda os usuários a terem autonomia sobre suas finanças. Muitos estão em início de carreira – em estágios, como aprendizes –, recebendo bolsa e, com o curso, podem gerir seu dinheiro com mais assertividade. Quem já atua como empreendedor ou que ainda não ingressou no mercado de trabalho, mas se envolve direta ou indiretamente no orçamento familiar, também pode aprender com ele. Como a atual geração vive conectada, oferecer ferramentas digitais que os ajudem a aprimorar suas finanças pode ser um diferencial tanto no dia a dia escolar, quanto em família e em sociedade”, comenta Renata Guimarães, diretora-executiva da JA Rio de Janeiro.

O jogo, que é uma iniciativa da JA São Paulo em parceria com a Claritas Investimentos, está disponível para download no Google Play [JR1] e na Apple Store [JR2] , nas versões Android e IOS. O software por trás dele foi desenvolvido pela GamePlan e financiado pela Principal Foundation, ficando entre os finalistas mundiais da categoria Big Impact de melhor jogo educacional, do Big Festival 2022.

O participante pode baixar os jogos, clicando no links a seguir, de acordo com o seu sistema operacional:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameplanja.meudinheiromeunegocio&hl=pt_BR&gl=US&pli=1

https://apps.apple.com/br/app/meu-dinheiro-meu-neg%C3%B3cio/id1596781426

Orientação ajuda em decisões pessoais e profissionais

Outro game on-line e gratuito oferecido pela JA Rio de Janeiro é o VUCA [JR3] (sigla de volátil, incerto, complexo e ambíguo). Voltado a alunos do Ensino Fundamental e do início do Ensino Médio, o jogo complementa a rotina de estudos, transitando pelos universos escolar, familiar e profissional, além de apresentar um mundo repleto de incertezas, onde tudo pode mudar repentinamente.

“O game é lúdico e reúne os personagens Cris, Milena, Brenda e Jonatan, que vivem em um mundo hiperconectado e acelerado. Eles se sentem confusos e inseguros sobre o futuro. Durante o jogo, o usuário tem o objetivo de ajudá-los a enfrentar dilemas, adversidades, escolhas e a encontrar fontes de inspiração para alcançar a sua melhor versão. Para isso, precisam usar seu poder de decisão, pensamento crítico, conhecimentos gerais e, assim, conquistar 1.000 pontos para chegar ao Portal Z: o portal das oportunidades. Por exemplo, trabalhar e ganhar dinheiro agora ou estudar e ter uma profissão no futuro? O game ajuda a enfrentar os desafios do mercado de trabalho e potencializar o poder de tomada autônoma de decisões”, explica Rafael Coelho, coordenador de Marketing da JA Rio de Janeiro.

Acesse pelo link: https://gamevuca.org.br

Turbinando a carreira e o currículo

Para o jovem em busca do primeiro emprego ou recolocação profissional, a plataforma Inspira JA [JR4] disponibiliza diversos conteúdos sobre tecnologia, empreendedorismo e educação financeira. On-line, gratuita e acessível pelo celular, oferece cursos de imersão em temas valorizados pelo mercado de trabalho e para quem deseja ter seu próprio negócio.

Entre os cursos disponíveis, estão marketing digital, empreendedorismo, startups, liderança, inovação, negócios sociais, conteúdo para pequenos negócios, cidadania, finanças pessoais, habilidades socioemocionais, ESG, gerenciamento de tempo, diversidade, meio ambiente e autoconhecimento.

“Os cursos da Inspira JA têm duração de 1 a 3h40 e estão acessíveis gratuitamente para jovens de todo o país. Trata-se de uma ótima oportunidade de imersão e instrução para quem, eventualmente, não trabalhe nem estude. É mais uma boa oportunidade para os que buscam uma vaga no mercado de trabalho, capacitação e mais informações sobre como empreender”, destaca o jornalista.

Para inscrições e mais informações, acesse: https://inspiraja.org.br

Sobre a Junior Achievement

A Junior Achievement (JA) é uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. Desde 1919, dissemina educação empreendedora por meio do método “aprender-fazendo”, tendo sido uma das primeiras a levar conhecimento sobre educação financeira, mercado de trabalho e empreendedorismo para adolescentes e jovens da América Latina. A cada ano, a rede JA Worldwide mobiliza cerca de 470 mil voluntários, que capacitam mais de 10 milhões de jovens no mundo, com o propósito de estimular o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais no público de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social – principalmente, estudantes de escolas públicas e jovens que não estudam nem trabalham, a fim de criarem e potencializarem comunidades mais prósperas. Em 2022, foi reconhecida pelo quarto ano consecutivo como a 6ª ONG mais influente do mundo, pela thedotgood, e indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E está entre os 100 melhores locais de trabalho para inovadores, segundo a Fast Company.

Presente em mais de 100 países, a JA está há quase quatro décadas no Brasil impactando mais de 5,7 milhões de jovens com o apoio de mais de 200 mil voluntários. No Rio de Janeiro desde 1999, a JA atua com a missão de despertar o espírito empreendedor dos jovens por meio de programas e experiências educacionais. O apoio financeiro da iniciativa privada viabiliza a implementação dos projetos, realizados em parceria com as secretarias de Educação e instituições de ensino do estado e de municípios. Além disso, conta com a participação de pessoas doadoras, educadoras, voluntárias e gestoras, que unem forças para impulsionar o futuro da educação, preparando adolescentes, jovens e pessoas socialmente vulneráveis para a vida, em todas as suas dimensões.

Saiba mais sobre a JA Rio de Janeiro: https://www.jarj.org.br

[JR1]Link para: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameplanja.meudinheiromeunegocio&hl=pt_BR&gl=US&pli=1

[JR2]Link para: https://apps.apple.com/br/app/meu-dinheiro-meu-neg%C3%B3cio/id1596781426

[JR3]Link para: https://gamevuca.org.br/

[JR4]Link para: https://inspiraja.org.br