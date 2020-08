Game Retrô, faz Patrick Syncro Seg, ter lucro de quase 60¨% em plena crise

Game Retrô de fabricação própria, ganha amantes de games, de crianças a adultos, pais e até avôs.

Ultra Box Retrô: Que esta fazendo a cabeça da garotada e de muitos famosos, como Nego do Boréu, Rafael Portugal, entre muitos outros!

Vídeos Engraçados, Estilizados No Instagram Salva Empresário De Falência

Através de Redes Sociais, Patrick Da Syncro Seg Vê Seus Empreendimentos Serem Salvos e Ainda Aumentar Seus Negócios.

Patrick Gonçalves de Oliveira, depois de quase perder duas lojas, uma em Bangu e outra na Sulacap, no segmento de segurança eletrônica, computação e games, se reinventa e vira sucesso na internet, através de vídeos engraçados e interessantes, buscando o interesse de internautas aficionados em games retrô, além de preços diferenciados, fazendo parcerias.

Quando adolescente amava games e computador, os quais aprendeu a mexer sem que ninguém ensinasse. Com 14 anos já trabalhava numa loja, no centro de Realengo. Fez um curso para se aperfeiçoar e passou a trabalhar exclusivamente com manutenção de computador e notebook.

Já tinha em mente, um dia ter sua própria loja no segmento, já tinha até o nome, Syncro Seg. Atualmente o empresário é conhecido como Patrick Syncroseg.

Vendo a tendência futura da segurança própria de empresas, comércio e até residências do carioca, se diplomou num curso técnico na área de segurança eletrônica, câmeras, cercas elétricas, portões e porteiros eletrônicos. Isso em 2009. Em 2010, já prestava serviços na área, – e mesmo sem uma loja física, atendia diversas lojas, condomínios e residências, com venda, instalação e manutenção dos equipamentos. No início, era ele e mais um ajudante, passou para dois e três.

Em 2012, passa a existir a loja física, na Av. Marechal Fontenelle, 4619 loja A, Jardim Sulacap, com acessórios de Informática, segurança eletrônica, consertos de computadores, notebook, celulares, recarga para cartuchos de impressora e games.

Até o ano de 2015, o balanço da empresa era estável. Mas o cenário mudou, com uma queda brusca nas vendas e serviços, quase foi à falência. A internet abarrotada de ofertas no mesmo segmento, mas com serviços sem tanta qualidade. Isso fez com que o microempreendedor apostasse mais nos games. “Sempre gostei de games e muito fã de jogos retro. No ano de 2016 comecei a trabalhar na montagem de controles de fliperamas, para ligar direto no computador. As vendas nesse segmento começaram a prosperar”, conta o empresário.

Daí por diante se aperfeiçoou em materiais e componentes para jogos, melhorando os equipamentos fabricados por ele mesmo. Hoje a Syncro Seg vende o seu exclusivo, RETRO ULTRA BOX, um console com diversos jogos, que eram febre nos anos 80 e 90, inserindo jogos atuais. Isso despertou a atenção cada vez maior de compradores, de crianças, adolescentes e jovens, a pais nostálgicos dos antigos jogos.

O mundo muda a todo o momento e para estar bem inserido nele é preciso renovar. Esta foi à tática da Syncro Seg, buscar por produtos que realmente as pessoas utilizam no dia-a-dia e no segmento de games, que só cresce. “A melhor estratégia é trabalhar com algo que você goste. Isso é fundamental para que você entenda o que o seu cliente, o comprador quer. Se não queria, passa a querer”. Explica Patrick.

Ano passado abriu uma filial, dentro do Centro Comercial de Bangu. Por estar num ponto estratégico, os produtos saiam em maior volume. Os módulos e o mini fliperama passaram a fazer mais sucesso ainda, no final do ano. Caiu um pouco após as festividades, mas se mantinham.

No Centro Comercial de Bangu, as saídas de assessórios continuavam como sempre, mas com a pandemia, teve que ser fechada. Foram três meses sem receita, acumulando dívidas, enquanto a loja do Jardim Sulacap, continuou somente com delivery.

Para movimentar as vendas, surgiu a ideia dos games personalizados, além dos comuns, o cliente podendo escolher um game retro, com sua foto ou de quem quisesse presentear. O módulo oferecendo saídas para ligar na TV e monitores. Com destaque para resolução, som e o designer estilizado.

O próprio empresário começou a divulgar nas redes sociais da loja, stories, buscando uma pegada mais engraçada, vídeos descontraídos, mostrando os designers dos jogos expostos na loja e decoração com personagens dos jogos. Logo atraiu a atenção de muitas pessoas, inclusive de influenciadores, youtubers, cantores e até artistas. Quem comprava, postava em suas redes sociais e tirava foto, para por nas redes da loja. Toda equipe criando vídeos para chamar atenção de compradores on line.

E deu certo, esse foi o melhor caminho. Com essa atenção, conseguiram efetuar vendas e parceria com alguns famosos como: Nego do Borel, que navegando atrás de uma loja que vendesse o que ele queria, encontrou a Syncro Seg, comprou e ainda fez parcerias. O ator, cantor e também ex bbb 20, Babu. O humorista do Parafernalha e youtuber, Cezar Maracujá, Rafael Portugal, um dos mais conhecidos humoristas da atualidade, que ganhou grande destaque ao participar do Quadro CAT no Big Brother Brasil 20, também foi outro que adquiriu o game, e detalhe, a loja fica perto de onde ele foi criado. O Dj de Funk Gabriel Do Borel, o influenciador Raphael Ghanem, além de *Edu Primitivo*, entre muitos outros.

“Eu resolvi aproveitar o máximo às redes sociais e isso me ajudou muito. Sempre procurei ser diferente, oferecer um diferencial na SYNCRO SEG, atender com satisfação e transparência, sempre postando fotos de clientes satisfeitos, vídeos de clientes nos pós venda, eles gostam disso. Terem informações reais dos produtos e o nosso esforço em oferecer o melhor. Nosso sucesso é por isso. Agradeço a Deus todos os dias”. Dá a dica o empresário.

O faturamento da Syncro Seg do Jardim Sulacap aumentou em 60%, conseguindo manter a equipe que estava antes da pandemia acontecer, pagar a outra loja fechada, não ficar no vermelho e não só lucrar, mas mudar para uma loja bem maior na Sulacap.

Redes sociais, pelo instagram da loja:

@syncroseg,

Telefones: (21) 3268-2256

Whatsapp 21 96899-7489.



Fazem entrega no Rio e Grande Rio. No Estado e país, o frete é cobrado a parte,