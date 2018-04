Ganhar dinheiro jogando videogames e ainda se divertir

Cinco formas de ganhar dinheiro jogando videogames e ainda se divertirQuem nunca sonhou em ganhar dinheiro e ainda se divertir com os videogames?

Alguns até mesmo escolhem a faculdade que desejam cursar já pensando em trabalhar produzindo os jogos que tanto amaram na juventude. Já outros preferem métodos menos profissionais, mais ainda bastante lucrativos. Neste texto, vamos apresentar cincos formas de ganhar dinheiro com videogames.

Antes de começarmos, é bom você já estar avisado que ganhar dinheiro com jogos de videogame não é tão fácil ou seguro quanto lucrar no Casino Epoca, por exemplo. Você precisará ser inteligente e contar com uma boa dose de sorte para ser bem sucedido nesse negócio. Se ainda assim, estiver convencido de que deseja tentar ganhar a vida com os games, veja a seguir cinco formas de fazer isso:

Com a compra e venda de itens

Comprar e revender itens não é novidade alguma nos jogos e muita gente já praticou isso, mas mais recentemente alguns jogos começaram a adotar uma espécie de leilão que tornou possível ganhar muito mais dinheiro com essa prática. Há vários casos de jogadores que venderam seus itens aperfeiçoados ou raros a preços inimagináveis, lucrando cerca de U$ 10.000 apenas com as transações.. Claro que algumas produtoras de games aproveitam para lucrar junto, mas nada que tire a graça disso.

Com guias e tutoriais de games

Foi-se o tempo em que publicar guias para que os outros jogadores pudessem ter ajudar para passar fases ou derrotar aquele chefão impossível de matar era considerado “estragar a experiência do jogo”. Hoje em dia, é muito comum até mesmo publicar e vender e-Books com suas experiências no jogo. Acredite, existe um público enorme que consome esse tipo de conteúdo e é até possível faturar um bom dinheiro com a experiência.

Com vídeos de gameplay no YouTube

Algo que muitos jogadores já fazem há anos completamente de graça agora pode se tornar uma fonte de renda muito bem remunerada, graças à monetização dos vídeos do YouTube. Para isso, basta gravar seu gameplay com comentários, postar e, dependendo do sucesso que o vídeo fizer, você pode ganhar um bom dinheiro. Como esse “mercado” pode saturar bem rápido, a dica é sempre apelar para a inovação e criatividade, e fugir do básico que todo mundo já faz.

Com a venda de personagens evoluídos

Prática comum em jogos do tipo MMORPG, a venda de personagens mais fortes e equipados com armas e magias tornou-se um negócio bastante rentável para os jogadores mais assíduos. Apesar de ainda ser considerado proibido em sites maiores de vendas, os jogadores logo encontraram uma alternativa bastante viável em sites especializados na compra e venda desses personagens, onde alguns podem chegar a custar até mesmo algumas dezenas de milhares de dólares.

Como testador de jogos profissional

Todo mundo que ama videogames já sonhou alguma vez em tornar-se testador de jogos profissional e ganhar dinheiro fazendo o que mais sabe fazer: jogar. Já imaginou passar o dia inteiro em frente às telas ajudando a tornar o game ainda melhor e divertido para as outras pessoas? Isso já pode ser realidade, mas não exatamente como imagina. Apesar de toda a diversão que você tem enquanto trabalha, ainda não é possível ter muita estabilidade ou ser bem remunerado na profissão.

