Ganso acerta prorrogação de contrato com o Fluminense

Neste domingo, o Fluminense anunciou a prorrogação do seu contrato com o seu camisa 10 Paulo Henrique Ganso até o fim de 2025. O último vínculo se encerrava em 2023. O jogador chegou ao clube carioca em 2019, com muito expectativa da torcida. Seu melhor desempenho foi justamente na última temporada, com Fernando Diniz, que é um fã declarado de seu futebol. O técnico já disse em algumas ocasiões que acha o jogador de 33 anos um gênio.

O M A E S T R O FICA! A magia do @phganso continua no Fluzão! Contrato renovado até 2025 com o meu 🔟! Vamos juntos, craque! 🎩🪄 pic.twitter.com/hC2nqrtxoF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 4, 2022