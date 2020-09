Gastronomia e turismo em pauta no Delícias do Brasil

Edição virtual do projeto reúne grandes chefs de todas as regiões do Brasil para promover a cultura gastronômica do país.Receitas práticas e lives com especialistas completam a agenda do evento promovido pelo Sesc RJ e Senac RJ, de 21 a 25 de setembro.

Criado em 2018 para apresentar um panorama da gastronomia nacional e exaltar suas regionalidades, o Delícias do Brasil retorna em 2020 no formato digital. O cardápio de informações disponíveis no site do evento conta com chefs renomados, dicas de aproveitamento integral de alimentos, lives com especialistas e autoridades dos setores de turismo e gastronomia e pratos que privilegiam as tradições das cinco regiões do país. Promovido pelo Sesc RJ e Senac RJ, o Delícias do Brasil acontece de 21 a 25 de setembro e todo conteúdo pode ser acessado no site https://deliciasdobrasildigital.net.br/.

Além dos sabores da boa culinária brasileira, a edição virtual do projeto tem o turismo como tema e traz bate-papos online entre chefs, restauraters, empresários e representantes dos dois setores, reunindo à mesa entidades como ABAV, Abrasel, Associação Apresenta Rio, Setur RJ, SindiRio, CNC, Sesc RJ e Senac RJ.

Receitas práticas e vídeos ensinando a preparar refeições criativas com o conceito de aproveitamento integral de alimentos, elaborados pelos chefs do Mesa Brasil Sesc RJ, também estão disponíveis. O Delícias do Brasil conta com a participação dos Chefs Embaixadores do Senac RJ: Christophe Lidy, Danio Braga, Frédéric de Maeyer, Frédéric Monnier e Silvana Bianchi, ensinando receitas em vídeos elaborados especialmente para o evento.

A agenda de lives tem início na segunda-feira, 21, com o tema As Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco e sua importância para o turismo nacional. No dia 22, o debate gira em torno dos novos protocolos de saúde e segurança em De olho nas Regras de ouro: os impactos e os desafios para bares e restaurantes. Na quarta-feira, 23, o tema é Turismo interno: diminuem as distâncias, aumenta a valorização das culturas e dos produtores locais.

O crescimento do Delivery e a necessidade de sua interiorização será a pauta de quinta-feira, 24. Na sexta-feira, 25, as perspectivas para o setor de eventos serão apresentadas no painel Os desafios para a retomada dos eventos presenciais. As lives diárias podem ser acompanhadas no site do Delícias do Brasil, sempre às 17h, e terão mediação da jornalista Alinne Prado.

Completa o cardápio de informações o bate-papo Em Volta da Mesa, entre a também Chef Embaixadora do Senac RJ Teresa Corção e o jornalista Cezar Marques, sobre ingredientes e sabores da gastronomia brasileira.



Confira abaixo a lista completa de participantes e lives do Delícias do Brasil:



LIVES

21/9, segunda-feira, às 17h

As Cidades Criativas da Gastronomia pela Unesco e sua importância para o turismo nacional.

Alessandro Trindade – Especialista de Gastronomia do Senac RJJuliana Camila Côco – Responsável pelo Eixo Educacional de Gastronomia e Turismo do Senac SCAna Bueno – Chef do Restaurante Banana da Terra e Coordenadora da Escola de Comer Raphael Medeiros – Diretor Executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia



22/9, terça-feira, às 17h

De olho nas Regras de ouro: os impactos e os desafios para bares e restaurantes.Fernando Blower – Presidente do SindrioPedro Hermeto – Presidente da Abrasel RJRoberto Maciel – Idealizador do Delícias do Brasil e proprietário dos restaurantes Victória e Mauá

23/9, quarta-feira, às 17h

Turismo interno: diminuem as distâncias, aumenta a valorização das culturas e dos produtores

locais.Alexandre Sampaio – Diretor da CNC e Presidente da FBHA Luiz Strauss – Fundador e CEO da Promotional Travel Viagens e Turismo e Ex presidente da ABAV RJ Adriana Homem de Carvalho – Secretária Interina de Estado de Turismo do Rio de Janeiro Fernando Alves – Diretor de Programas Sociais​ Sesc RJ



24/9, quinta-feira, às 17h

O crescimento do Delivery e a necessidade de sua interiorização.

Roberto Maciel – Proprietário dos restaurantes Victoria e Mauá e ex-presidente da Abrasel RJ Mauricio Costa – Presidente do grupo Bar do Adão Luiggi Senna – Co-fundador da CONVEM Store



25/9, sexta-feira, às 17h

Os desafios para a retomada dos eventos presenciais.

Ana Pampillón – Coordenadora da Rota Cervejeira do Rio de Janeiro Edson Biá – Diretor Executivo da Teia de Eventos Pedro Guimarães – Diretor-Presidente da Associação Apresenta Rio



CHEFS PARTICIPANTES

Centro-oeste

Nilson Favacho – Pescada Amarela Candanga Lui Veronezze – Galinha de SolJuan Pratginestos – Arroz de Moça Airosa Humberto Marra – Hummus de Jerimum de Leite André Castro – Panang de Curry com Porco, Abacaxi Grelhado e Farofa de Coco Tostado

Nordeste

Vitor Generoso – Camarão ao Bar das Ostras Rapha Vasconcelos – Massa Negra com Tinta de Lula em Molho de Moqueca em duas texturas e Camarões Defumados Rafael Liberio – Camarão Olho D’água Leo Gonçalves – Arroz Serrano Fabrizio Giovanni Abbate – Bahia de Todos os Povos Claudemir Barros – Rocambole de Jerimum com Camarão e Emulsão de Coentro César Santos Baião De Dois Mergulhado No Litoral Pernambucano



Norte

Sandro Mota – Lombo de Pirarucu MarinadoRosa Eufrásio – Cordeiro Tocantinense Deocleciano – Sobrecoxa de Frango À Moda Acreana Bebel Lima – Risoto de Feijão de Santarém Angela Sicilia – Ravioli de Maniçoba



Sudeste

Teresa Corção – Bolo de BananaSilvana Bianchi – Alegria de Polenta Renato Ialenti – Nhoque de Tinta de Lula com Molho de Moqueca Maria Victória – Salada Morna de Quinoa, Arroz Selvagem e Camarões Marco Espinoza – Ceviche Tropical Marcones Deus – Camarões Crocantes com Crosta de Tapioca, Teriaky de Goiabada e Arroz Cremoso de Queijo CoalhoJoca – Samosa de LegumesJ oana Gallo – Poke de Camarão Frédéric Monnier – Filé Mignon de Porco ao Curry com Batata Doce Roxa Frédéric De Maeyer – Panacotta de Chocolate Callebault Ruby e Frutas Vermelhas Danio Braga – Fagioli All’ Uccelletto Clóvis Viana – Galeto com Creme de Espinafre e Arroz com Castanha do Pará Christophe Lidy – Torta A La Frangipane



Sul

Pedro Hoffmann – Medaglione Ale Fragole Fábio Coelho – Camarões com Espaguete de Pupunha Grelhado e Creme de Abóbora Alexandre Merino – Tainha Selada com Purê de Banana da Terra e Vinagrete de Camarão com Moranga​

Serviço

Delícias do BrasilDe 21 a 25 de setembro de 2020Acesse: https://deliciasdobrasildigital.net.br/