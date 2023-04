Gelateria Piemonte comemora o Dia Mundial do Café

Não há quem não goste do bom e velho cafezinho, não é mesmo? E é por isso que ele ganhou um dia todinho só para ele: na próxima sexta-feira, dia 14, é comemorado o Dia Mundial do Café. E para celebrar a data em grande estilo, a Gelateria Piemonte preparou produtos especiais para comemorar com amigos e família. Por aqui, o café também entra em cena: o affogato (R$ 15) é servido com uma bola de gelato no sabor Fior di latte e até o tradicional espresso (R$7,50) ganhou um plus: uma bola de gelato no mesmo sabor. É um verdadeiro deleite! Uma boa pedida para a data é a torta gelato no sabor Tiramisù, a partir de R$205,00 (grande) e a partir de R$90,00 (pequena), produzida com gelato de Tiramisù, biscoito e decorada com cacau em pó. Combinação perfeita para o Rio de Janeiro, onde é verão o ano inteiro!

Gelatos saudáveis:

Seguindo as tendências dos novos movimentos da gastronomia – a gelateria criou produtos que vão além dos sabores diets e lights, e lançou a linha de sorbettos veganos que são cremosos feitos com a fruta e sem uso de corantes ou outros aditivos químicos, 0% gordura trans, sem óleo de palma (gordura hidrogenada geralmente utilizada dar cremosidade aos sorvetes), e claro, sem glúten e lactose. Destaque para os sabores veganos: açaí, cupuaçu, morango, frutas vermelhas, chocolate, limão siciliano e manga. Já os diets adoçados com stevia são amendoim com chocolate (peanut butter), Cremino (fior di latte e avelã).

Tortas gelatos – iguaria da Piemonte:

As tortas gelatos da Piemonte são um verdadeiro tesouro da gastronomia, nos sabores: Romeu i Giulietta, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Chocolate e Avelã, Doce de Leite, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache), Banoffee e Cheesecake de Amarena, a partir de R$205,00 (grande) e a partir de R$90,00 (pequena). Combinação perfeita para o Rio de Janeiro, onde é verão o ano inteiro!

Menu – Capítulo à parte:

No menu são mais de 37 itens e suas variações de sabores que vão desde tortas gelatos em dois tamanhos G ou P- Sabores: Romeu i Giulietta, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Chocolate e Avelã, Doce de Leite, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache) e Cheesecake de Amarena. Os picolés marcam presença com o morango vegano, açaí vegano, manga vegano, uva vegano, coco cremoso, chocolate cremoso, chocolate com coco. Outra opção deliciosa do cardápio é o Pinguino, em duas versões: vanilha e chocolate e avelã crocante. O Biscoito com recheio de gelato faz sucesso entre as crianças nos sabores vanilha ou chocolate. Claro que não poderiam faltar os potes para viagem, para quem quiser aproveitar em casa, reunido com a família e amigos, em 500ml (até 2 sabores) / Isopor (até 3 sabores) – Panna Cotta e Goiabada, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Puro Pistache, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache), Cheesecake de Amarena, Caramelo Flor de Sal, Chocolate Intenso, Chocolate Belga Light (adoçado com stévia), Avelã Crocante, Fior di latte, Cocco. E os veganos: Morango, Frutas Vermelhas, Limão Sicliano, Manga e Chocolate.

Destaque – Flagship Av. Atlântica:

A 4ª loja, que fica no lugar mais emblemático da cidade, na Av. Atlântica, em Copacabana, traz o conceito de cremeria italiana no Rio de Janeiro – flagship com 230 m², ideal não somente para tomar gelato, mas para começar o dia com o café da manhã recheado de brioches, waffle, croissant, affogato (café com gelato), entre outras preciosidades da Piemonte. O local conta com área externa, carrinho com toppings para as crianças montarem seus gelatos – intitulado de Espaço Bambini -, com mobiliário e prateleiras de livros onde elas podem desfrutar das delícias da Piemonte.

Gelateria Piemonte:

Quem conhece a trajetória de Michele Coladangelo e sua filha Luisa, compreende a garantia de tamanha autenticidade. Os dois são apaixonados pela gastronomia e a família possui histórico com restaurantes no país da bota. Tudo começou há 60 anos, quando o pai de Luisa, nascido em Turim, passou sua infância na capital do Piemonte e apreciava as delícias em formato de picolé cremoso com crocante cobertura de chocolate. Vale ressaltar que a técnica era a única no mundo naquela época. Anos mais arde, pai e filha conseguiram imprimir a marca do tradicional gelato italiano no cenário carioca.

Serviço:

Gelateria Piemonte

Loja Copacabana: Avenida Atlântica, 3056 – Copacabana

Loja Jardim Botânico: Rua Jardim botânico, 568, loja F (Edifício Touch) – Jardim Botânico

Loja Leblon: Rua Humberto de Campos, 827 – Leblon

Loja Ipanema: Visconde Pirajá, 330 – Ipanema

Loja Shopping Rio Sul: Rua Lauro Müller, 116 – Botafogo (4º andar).

Instagram: @piemontegelateria