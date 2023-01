Gelateria Piemonte – os autênticos gelatos  conquistaram os cariocas  

“Viva la dolce vita!”…a expressão cuja tradução é “Viva a doce vida” traduz perfeitamente a Gelateria Piemonte. A marca de autênticos gelatos italianos está prestes a inaugurar, no dia 15 de novembro, a sua 5ª loja em pouco mais de 1 ano de funcionamento, todas na Zona Sul do Rio (Leblon, Jardim Botânico e 2 unidades em Copacabana), desta vez o bairro escolhido foi Ipanema, na tradicionalíssima Visconde de Pirajá, 330. Os clássicos gelatos conquistaram os cariocas!

A inauguração de mais uma loja ratifica o sucesso da gelateria que acusa crescimento meteórico de mais de 150%. Hoje são produzidas mensalmente 3 toneladas de produtos, atendendo em média 8.000 clientes/mês. Vale ressaltar que a fábrica de 2.000 m² no bairro do Santo Cristo – Centro da Cidade, é toda equipada com maquinário importado da Itália e preza pela autenticidade dos verdadeiros gelatos italianos, além de insumos também trazidos do país da bota. Tudo para deixar o gelato com sabor único!

Uma das premissas de Luisa Coladangelo, CEO da Piemonte é que todas as lojas sejam pet friendly. A gelateria tem desde sua primeira unidade o foco em atender a todos os públicos, inclusive o mundo pet, com a criação dos famosos dog-lès (picolés para cachorros, o sabor que eles mais gostam é o de manga).

Gelatos saudáveis:

Seguindo as tendências dos novos movimentos da gastronomia – a gelateria criou produtos que vão além dos sabores diets e lights, e lançou a linha de sorbettos veganos que são cremosos feitos com a fruta e sem uso de corantes ou outros aditivos químicos, 0% gordura trans, sem óleo de palma (gordura hidrogenada geralmente utilizada dar cremosidade aos sorvetes), e claro, sem glúten e lactose. Destaque para os sabores veganos: açaí, cupuaçu, morango, frutas vermelhas, chocolate, limão siciliano, manga. Já os diets adoçados com stevia são amendoim com chocolate (peanut butter), Cremino (fior di latte e avelã).

Novidades:

A marca traz novos sabores de gelatos: cremino diet, canela, panetone, amendoim diet e stracciatella. Além do picolé de limão siciliano e de chocolate diet, waffle com bola de gelato. Na ala dos cafés: latte, capuccino, expresso. Gelato de pipoca doce com nutella e torta gelato de brigadeiro, ambos disponíveis da loja da Atlântica.

Tortas gelatos – iguaria da Piemonte:

As tortas gelatos da Piemonte são um verdadeiro tesouro da gastronomia. Para o Natal que já se aproxima, a marca traz os sabores tiramisù, pistache e gingerbread.

Sabores brasileiríssimos:

No completo cardápio da Piemonte há sabores de gelatos bem brasileiros como café, cupuaçu, manga vegano, açaí vegano, coco cremoso e mais!

Menu – Capítulo à parte:

No menu são mais de 37 itens e suas variações de sabores que vão desde tortas gelatos em dois tamanhos G ou P- Sabores: Romeu i Giulietta, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Chocolate e Avelã, Doce de Leite, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache) e Cheesecake de Amarena, a partir de R$180,00 (G) e a partir de R$85,00 (P). Os picolés (R$8) marcam presença com o morango vegano, açaí vegano, manga vegano, uva vegano, coco cremoso, chocolate cremoso, chocolate com coco. Outra opção deliciosa do cardápio é o Pinguino (R$16,50), em duas versões: vanilha e chocolate e avelã crocante. O Biscoito com recheio de gelato (R$18) faz sucesso entre as crianças nos sabores vanilha ou chocolate. Claro que não poderiam faltar os potes para viagem, para quem quiser aproveitar em casa, reunido com a família e amigos, em 500ml (até 2 sabores) / Isopor (até 3 sabores) – Panna Cotta e Goiabada, Gingerbread, Cremino, Paçoca, Chocolate, Puro Pistache, Sabores da Sicília (Fior di latte, casca de laranja e pistache), Cheesecake de Amarena, Caramelo Flor de Sal, Chocolate Intenso, Chocolate Belga Light (adoçado com stévia), Avelã Crocante, Fior di latte, Cocco. E os veganos: Morango, Frutas Vermelhas, Limão Sicliano, Manga e Chocolate, a partir de R$46,00 (500ml) / R$115,00 (Isopor).

Destaque – Flagship Av. Atlântica:

A 4ª loja, que fica no lugar mais emblemático da cidade, na Av. Atlântica, em Copacabana, traz o conceito de cremeria italiana no Rio de Janeiro – flagship com 230 m², ideal não somente para tomar gelato, mas para começar o dia com o café da manhã recheado de brioches, waffle, croissant, affogato (café com gelato), entre outras preciosidades da Piemonte. O local conta com área externa, carrinho com toppings para as crianças montarem seus gelatos – intitulado de Espaço Bambini -, com mobiliário e prateleiras de livros onde elas podem desfrutar das delicias da Piemonte.

Família Coladangelo:

Quem conhece a trajetória do patriarca Michele Coladangelo e sua filha Luisa, compreende a garantia de tamanha autenticidade. Os dois são apaixonados pela gastronomia e a família possui histórico com restaurantes no país da bota. Tudo começou há 60 anos, quando Coladangelo , nascido em Turim, passou sua infância na capital do Piemonte e apreciava as delícias em formato de picolé cremoso com crocante cobertura de chocolate. Vale ressaltar que a técnica era a única no mundo naquela época. Anos mais tarde, pai e filha conseguiram imprimir a marca do tradicional gelato italiano no cenário carioca.

Fábrica:

A Gelateria Piemonte possui fábrica própria com 2.000m², com tecnologia para fabricação artesanal dos gelatos, localizada no Centro do Rio. Com equipamentos de ponta, a fábrica é equipada com maquinário da indústria italiana LAIF. o Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, Zona Norte, Centro e Zona Sul), através dos aplicativos Ifood, Rappi e UberEats. A fábrica une a tecnologia com o gelato artesanal, grande diferencial da Piemonte.

A Gelateria Piemonte é história, sabor autêntico e paixão pelo Rio!

Serviço: Gelateria Piemonte

Loja Ipanema: Rua Visconde Pirajá, 330 – Ipanema

Loja Copacabana– Avenida Atlântica, 3056 – Copacabana

Loja Copacabana: Rua Siqueira Campos, 128 – Copacabana

Loja Jardim Botânico: Rua Jardim botânico, 568, loja F (Edifício Touch) – Jardim Botânico

Loja Leblon: Rua Humberto de Campos, 827 – Leblon

Instagram: @piemontegelateria