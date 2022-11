Germán Cano chega a acordo para renovar com o Fluminense, diz jornalista argentino

De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o Fluminense chegou a um acordo verbal pela renovação de contrato de Germán Cano. Será até o final de 2024. A assinatura do novo contrato deve ocorrer em janeiro, quando o centroavante argentino retornar das férias junto do restante do elenco.

Em 2022, disputou 70 partidas e marcou 44 gols, quebrando vários recordes. Foi o melhor atacante e artilheiro do Brasileirão, balançando as redes 26 vezes. Recebeu prêmios da própria CBF e do Bola de Prata, pela ESPN. Cano chegou ao Flu à custo zero neste ano, após deixar o Vasco, ainda na Série B, e teve uma rápida identificação com a torcida, especialmente pela sua comemoração.