Gerson é apresentado oficialmente pelo Flamengo

Nesta quinta-feira, o volante Gerson foi anunciado oficialmente e voltou a falar em coletiva de imprensa como jogador do Flamengo. Ele usará a camisa 20 em sua segunda passagem, em homenagem ao Vinícius Jr, do Real Madrid.

Comentou sobre o retorno ao clube carioca: “Estou muito feliz em estar de volta, a minha casa. Agradecer a deus por mais uma oportunidade, agradecer ao Marcos e Bruno. Era uma negociação muito difícil, onde tiveram que ser incansáveis. Com muita paciência e esforço, as coisas aconteceram bem. Muito feliz em estar vestindo novamente a camisa do clube do meu coração. Imagina vocês, poder estar jogando no clube do coração, não tem explicação maior. Agora, é esperar para jogar às quatro horas no Maraca que eu estava com saudade”.

Muito se falou sobre um “retrocesso” do volante em decidir sair da Europa. Por mais que no Olympique ele tenha vivido seu melhor momento em participação em gols na carreira, com 13 gols e 10 assistências em 61 jogos.

A resposta dele foi a seguinte: “Falaram em frustração pela minha volta ao Brasil. Eu não tive frustração, até porque vivemos grandes coisas no Olympique. Em gols e assistências, foi a melhor fase da minha carreira. Quem fala em frustração não deve ter acompanhado o Campeonato Francês”.