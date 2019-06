Gioia Cucina Italiana, na Ilha da Gigoia

Localizado na ilha da Gigoia, um verdadeiro refúgio em plena Barra da Tijuca, cercado de muito verde e banhado por uma deliciosa brisa, esse é o Restaurante Gioia Cuccina Italiana. A ilha faz parte de um pequeno arquipélago da Lagoa da Tijuca , um ponto nobre e tranquilo, o Restaurante é muito agradável e charmoso. Maria Rita, proprietária do Restaurante, faz questão de visitar todas as mesas, levando a sua simpatia e preocupação com o bom atendimento. Aliás, o simples contato dela com os clientes é o suficiente pois, o atendimento de seus garçons é irretocável e muito eficiente!

Já o Chefe de Cozinha, Nicola, dá o toque especial aos pratos da casa, uma mescla da tradição da cozinha mediterrânea com a linha Fit! Isso mesmo, linha Fit! E combina mesmo. Quem não abre mão de frutos do mar mas sempre se sentia culpado com as massas, a surpresa é grande ao saborear o Gnocci com Camarão e também a Lasagna de Peixe.

Ah, espaço tem de sobra para as crianças passarem o tempo e os animais também. O Restaurante aceita o seu amiguinho de 4 patas!

O Gioia Cucina Italiana está localizado na Rua Doutor Sebastião Aquino 42A Ilha da Gigoia – Barra da Tijuca.

Dica: Estacione seu carro no Barra Point e pegue uma barca para o Restaurante.

Cel.:(21) 99991-8575

Siga no Instagram: https://www.instagram.com/gioiacucinaitaliana/

Siga no Facebook: https://web.facebook.com/gioiacucinaitaliana/

