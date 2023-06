Giulia Be realiza a primeira turnê de sua carreira neste ano

Com 14 shows, turnê passará por teatros em Portugal e 8 estados do Brasil e conta com time de peso: Opus Entretenimento, Batman Zavareze, Césio Lima e Rita Lazzarotti

Depois de ganhar uma projeção nacional ainda maior com o lançamento de seu visceral álbum de estreia “DISCO VOADOR”, Giulia Be está pronta para alçar novos vôos neste novo projeto tão importante para sua vida e carreira. E isso vai tomar forma em um lugar no qual a artista sente que foi feita para estar: os palcos. Chegou a hora do público prestigiar Giulia em sua primeira turnê, que leva o mesmo nome de seu primeiro álbum.

A “Disco Voador Tour” vai agregar o melhor de sua artisticidade em um repertório único e imperdível, com faixas que entoaram corações nos últimos anos. Os shows começarão após o lançamento da versão deluxe do “DISCO VOADOR”, no dia 13 de julho, que conta com quatro faixas inéditas e parcerias incríveis. E os fãs já estão com as expectativas nas alturas para ver uma das maiores revelações do pop nacional em cima dos palcos em formato turnê.

Giulia está idealizando este projeto como uma ‘viagem’ do público para uma nova dimensão, em que será possível dançar e cantar junto com a artista. “Estou há muitos anos me preparando pra esse momento. Quando a minha primeira turnê foi cancelada (em função da pandemia), jamais imaginaria que esse sonho iria se adiar até hoje, mas agora, o grande dia está chegando! meus fãs irão me conhecer de perto, no lugar onde eu me sinto mais vulnerável, cantando coisas que encontrei no fundo do meu coração… Será o espetáculo mais íntimo da terra. Me sinto pronta para transportar meu público para uma nova dimensão, conduzida pelo meu som e coração, é extremamente gratificante ver isso tudo sair do papel — será inesquecível”, afirma a cantora.

No Brasil, a tour “DISCO VOADOR” será realizada em teatros, de forma intimista, possibilitando que o público tenha a sensação de proximidade e afetuosidade com a artista, como um momento único de harmonia entre ela e seus fãs. Em todos os shows, a artista estará acompanhada de uma banda 100% feminina. A abertura das vendas será na próxima segunda-feira (3), às 10h da manhã.

A digressão terá início em agosto, mês de aniversário de Giulia, em Portugal, um país que assim como o Brasil guarda lugar especial no coração da cantora. O primeiro show será no festival MEO Sudoeste, no dia 9, que acontece na Zambujeira do Mar, no sul do país. A segunda apresentação irá acontecer no dia 12 na Feira de São Mateus, na cidade de Viseu. Uma terceira apresentação no país irá ocorrer no dia 14 de agosto, em um local ainda a ser divulgado.

A partir de setembro, a tour “DISCO VOADOR” chega ao Brasil, iniciando na região Sul. Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR) vão receber Giulia para seus primeiros shows autorais em território nacional, que prometem ser inesquecíveis e marcantes. Na primeira quinzena de outubro, Giulia se apresenta em Belo Horizonte (MG) e Ribeirão Preto (SP).

Maior metrópole da América Latina, São Paulo recebe Giulia no dia 20 de outubro em um show que promete ser um dos mais emocionantes da turnê. Será no Teatro Bradesco, um dos principais teatros da capital paulista. E no dia 27 de outubro, chegará a vez dos fãs cariocas assistirem uma apresentação da artista, que vai acontecer no famoso Vivo Rio. A tour também terá shows em Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG) com locais e datas que ainda serão reveladas.

A tour “DISCO VOADOR” conta com a Opus Entretenimento, uma das produtoras que mais crescem na América Latina, à frente da realização dos espetáculos. O diretor Batman Zavareze, conhecido por renomados shows e grandes experiências, como turnês de Los Hermanos e da Marisa Monte, foi escalado para a direção criativa da turnê. O diretor de fotografia Césio Lima estará responsável pelo projeto de iluminação, enquanto Rita Lazzarotti será líder do styling, planejando os looks utilizados por Giulia.

Com músicas leves e dançantes marcando presença na discografia juntamente a faixas de “sofrência” mais melancólicas, Giulia Be se credencia como uma das artistas mais versáteis e singulares do pop nacional. Ela foi a única brasileira nomeada como “Artista Revelação” no Latin Grammy’s de 2021, sendo a mais jovem na categoria, tendo performado na abertura da premiação. Em 2022, apresentou o “Lifetime Achievement Award” à Rita Lee, a convite da academia.

A cantora acumula 3,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 3,2 milhões de seguidores no Instagram. A discografia da artista soma mais de 1,7 bilhão de streams nas plataformas digitais com seus hits “menina solta” que, “se essa vida fosse um filme”, “(não) era amor”, entre outros.

Confira as datas confirmadas da tour “DISCO VOADOR”:

09/08 – Zambujeira do Mar – MEO SUDOESTE (Portugal)

12/08 – Viseu – Feira São Mateus (Portugal)

14/08 – Local a ser definido (Portugal)

06/09 – Porto Alegre/RS – Bourbon Country

09/09 – Florianópolis/SC – Teatro Pedro Ivo

10/09 – Curitiba/PR – Ópera de Arame

11/10 – Belo Horizonte/MG – Cine Theatro Vallourec

14/10 – Ribeirão Preto/SP – Teatro Pedro II

20/10 – São Paulo/SP – Teatro Bradesco

27/10 – Rio de Janeiro/RJ – Vivo Rio