Lançamento: curso intensivo de política internacional para jornalistas

O Instituto Global Attitude vai lançar um curso intensivo voltado para jornalistas entre

os dias 15 de julho e 5 de agosto deste ano. A iniciativa contará com 20 horas de aulas ao

vivo e online, esclarecendo paradigmas teóricos referentes às relações internacionais e

estudos extensivos sobre políticas de países e regiões no cenário político internacional

como Estados Unidos, China, Oriente Médio, Europa, América Latina e Brasil. Além disso,

internacionalistas falarão sobre a estrutura e funções das organizações internacionais e

como fazer análises sobre problemas internacionais e diplomáticos.

O curso contará com oito professores, entre eles Rodrigo Reis, internacionalista e

fundador do Instituto Global. A equipe docente conta ainda com Fernanda Magnotta,

coordenadora de relações internacionais na FAAP, e o jornalista Marcelo Favalli, da CNN

Brasil, que há mais de 14 anos faz cobertura de política internacional.

O público alvo do curso são jornalistas, estudantes de jornalismo ou aspirantes a

jornalistas com vocação internacional. Serão dez encontros gravados, que

permanecerão disponíveis aos inscritos durante um ano. Materiais complementares de

apoio também serão disponibilizados, bem como a criação de grupos de WhatsApp para

ampliação da rede de contatos dos alunos.

As vagas são limitadas. Valores e datas de cada dia do curso podem ser verificados no

ato de inscrição pelo site .

Serviço



Curso intensivo de político internacional para jornalistas

Quando : de 15 de julho a 5 de agosto (dez encontros), das 19h às 21h00

Mais informações (inscrições e acesso): https://www.cursos.globalattitude.org.br/

Sobre o Instituto Global Attitude

Criado em 2011, o Instituto Global Attitude é uma organização da sociedade civil de

interesse público (OSCIP), com sede em São Paulo, sem fins lucrativos e apartidário, cuja

atuação transcende fronteiras nacionais e regionais. O grupo assessora organizações,

empresas e governos na promoção de cooperação internacional, inspirando,

capacitando e fortalecendo processos transformativos no Brasil e no mundo.