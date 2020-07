Go Dream estreia no Rio com Cinema e shows de Marcelo D2 e Gilsons

Na programação, serão exibidos filmes infantis e sucessos de bilheteria

A Arena drive-in multiuso idealizada pela Dream Factory começou a funcionar na última quinta-feira, no estacionamento do BarraShopping

Uma nova opção de lazer, segura e que respeita todas as regras de distanciamento social, surge para o carioca em meio a pandemia do novo coronavírus. Desde quinta-feira, dia 23, o Go Dream, primeira rede nacional de drive-ins, abriu ao público no BarraShopping. Também presente em outras quatro cidades do país, a programação do Go Dream nesta semana conta com shows de Marcelo D2 e Gilsons, no palco Bud Satage, além de exibir filmes infantis e sucessos de bilheteria como ‘1917’, ‘Elis’, ‘Bumblebee’, ‘Pulp Fiction’ e uma versão masterizada de ‘O Auto da Compadecida’, entre outros.

O Go Dream funciona de quinta-feira a domingo e as entradas custam entre R$ 140 e R$ 416 por veículo, com opção de meia-entrada solidária, podendo conter até quatro pessoas da mesma família – mas recomenda-se até duas pessoas para uma melhor experiência. Os ingressos são vendidos pelo site www.godreambrasil.com.br. As compras dentro da arena acontecem por meio de aplicativo e outras medidas de segurança estão previstas, como distanciamento de mais de um metro entre um carro e outro e uso dos banheiros a partir de uma fila virtual.

Idealizadas pela Dream Factory, as arenas drive-in multiuso são parques de experiências que, além dos filmes e shows, poderão receber apresentações teatrais, transmissões de jogos do Brasileirão e outros esportes, stand-ups e grupos de comédia. A rede tem patrocínio Master da Budweiser e patrocínio da Ame Digital e da BR Distribuidora, marcas que estarão presentes nas arenas oferecendo produtos, serviços e experiências para o público. Toda programação está sendo montada a partir de uma parceria de conteúdo com a Globo, através do Globoplay, Telecine, Canal Brasil, Gloob, Globo Filmes, Multishow, Canal Off, GNT, VIVA, Premiere e Som Livre, com uma oferta de conteúdo plural, que vai de clássicos a sucessos recentes, com programas para todas as idades. O Go Dream ficará montado no Rio entre 23 de julho e 13 de setembro.

Programação – Fim de semana:

25/07 – Sábado

10h40: SESSÃO GLOBOPLAY: DPA – O FILME

14h00: SESSÃO CANAL BRASIL: QUE HORAS ELA VOLTA?

17h20: SESSÃO TELECINE: PULP FICTION

21h40: SHOW GILSONS

26/07 – Domingo

10h40: SESSÃO TELECINE: TROLLS

14h00: SESSÃO TELECINE: ESCOLA DO ROCK

17h20: SESSÃO TELECINE: CENTRAL DO BRASIL

20h40: SESSÃO GLOBOFILMES: O AUTO DA COMPADECIDA

Serviço Go Dream:

Rio de Janeiro

De quinta-feira a domingo, das 10h40 às 22h40.

Local: Estacionamento do BarraShopping – Avenida das Américas, 4.666. Barra da Tijuca.

Capacidade: 112 carros.

Valores: Sessão infantil – R$ 140 / R$ 70 (meia-entrada e meia solidária).

Sessão normal – R$ 216 / R$ 116 (meia-entrada e meia solidária).

Shows – R$ 416 / R$ 216 (meia-entrada e meia solidária).

