Governo do Rio entregará vale alimentação de R$ 100,00 para famílias de alunos da rede estadual de ensino e Prefeitura já começou

Devido a suspensão das atividades escolares, graças a Pandemia da COVID 19, o Governo do Estado do Rio distribuirá o valor de R$100,00 para auxiliar alimentação das famílias de alunos da rede pública estadual. Foi o que informou o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, acrescentando que este recurso, que seria destinado à merenda nas escolas, será repassado mensalmente para a compra de alimentos, enquanto continuar a interrupção das aulas presenciais, devido ao novo coronavírus.

Segundo o governo do estado serão beneficiados aqueles alunos que estão dentro do perfil de extrema pobreza, que são atendidos pelo governo federal por meio do CadÚnico e beneficiados pelo Bolsa Família. A suspensão das aulas foi uma das medidas do decreto assinado pelo Governador Wilson Witzel, com o objetivo de conter a Pandemia do Novo Coronavírus.

De acordo com o Secretário de Educação algumas medidas estão sendo analisadas para a distribuição dos vales.

– Disponibilizaremos um aplicativo de pagamento de contas, que pode ser instalado no celular e em breve divulgaremos, além da data para início da distribuição. Estamos estudando também uma parceria com a organização ‘Comunitas’ para viabilizar a distribuição deste recurso para um número ainda maior de alunos – informou Pedro Fernandes.

Já a Prefeitura do Rio começou a distribuir cartões de R$ 100,00 do Banco do Brasil, para as famílias de estudantes da rede municipal, que podem ser usados em Supermercados.