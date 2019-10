Grande concurso de beleza promete parar a capital carioca

O Miss Brasil Next Generation, que acontece no dia 23 de outubro, no Vogue Square, na Barra da Tijuca, promete parar a cidade. O evento, que marca a volta do ao calendário dos grandes concursos de beleza, vai contar com a presença não apenas das mais belas mulheres do Brasil disputando a faixa. No júri, estrelas da TV e da música vão escolher que vai representar o país em concursos no mundo inteiro nos próximos 12 meses.

Os nomes das celebridades que serão jurados ainda estão sendo guardados a sete chaves pelos organizadores. Mas uma das atrizes mais lindas, e polêmicas, do Brasil acerta os últimos detalhes de sua participação.