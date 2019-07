Grande Festa Junina, no Grajaú Tênis Clube

Festa Junina beneficente, no Grajaú Tênis Clube

Foto: Fernando Silva

Está acontecendo Agora, no Clube Grajaú Tênis Clube, na Av. Engenheiro Richard, Grajaú, uma Festa Junina beneficente. A entrada custa apenas R$2,00 + 1 Kg de alimento não perecível.



Digo que vale muito à pena você dar um pulo lá!



São diversas opções para você se deliciar com a Gastronomia típica de Festas Juninas (bolos, milho, caldos, churrasquinho e dezenas de coisas mais!) Fora que a diversão dos baixinhos está garantida com as brincadeiras típicas com prendas, oficina de tatuagens, estalinhos e muito mais!



E tudo isso ao som de músicas animadas e interagindo com os moradores da Região e arredores, sempre muito simpáticos!



Vale lembrar que esta Festa está sendo organizada pelo Centro espírita CEGA, e é em benefício de instituições de caridade.



O Grajaú Tênis Clube fica na Avenida Engenheiro Richard – Grajaú.

A Festa rola somente hoje, COMPAREÇA!