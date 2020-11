Grande Prêmio do Brasil de F1 ainda sem sede definitiva para 2021

Indecisão fica entre Rio de Janeiro e São Paulo.

As incertezas sobre qual cidade irá representar o Brasil na temporada de 2021 da Fórmula 1 parecem não estarem nem no começo. O Grande Prêmio (GP) do Brasil é sediado desde 1990 em São Paulo, no autódromo de Interlagos. Porém o contrato de São Paulo com a Fórmula 1 vence neste ano de 2020.

Em um encontro da comissão da Fórmula 1, realizado no último dia 27 de outubro de 2020, as equipes tiveram acesso ao calendário da temporada do ano que vem. Nesse calendário aparecia como sede do GP do Brasil o Rio de Janeiro com um asterisco. No primeiro semestre do ano de 2019, o Presidente Jair Bolsonaro também comentou, após uma reunião com o então Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o diretor executivo da F1, Chase Carey, que o GP do Brasil seria realizado no Rio de Janeiro em 2021.

Existe um projeto de autódromo para a região de Deodoro, mas nenhuma viga foi levantada, falta a aprovação do estudo de impacto ambiental. O GP do Brasil 2021 está marcado para os dias 12 e 14 de novembro de 2021, o que daria um prazo de 1 ano para que as obras fossem concluídas. Além disso, o Governador do Rio de Janeiro está em uma situação delicada com um processo de impeachment em andamento.

Diante de um potencial atraso e a forte indecisão que sobrevoa o autódromo do Rio de Janeiro, a fórmula 1 divulgou no seu Twitter um novo calendário em que o GP do Brasil aparece como São Paulo. O problema é que, assim como aconteceu com o Rio de Janeiro, São Paulo aparece com um asterisco, devido a falta de contrato entre a comissão da Fórmula 1 e a Prefeitura de São Paulo.