Grandes goleiros que devem disputar a Copa do Mundo do Catar

A primeira partida do torneio está marcada para o dia 20 de novembro

A Copa do Mundo do Catar finalmente está chegando e muitos fãs do esporte já não conseguem aguentar a espera para ver as maiores seleções e os maiores atletas da atualidade em campo. São jogadores de destaque de todas as posições que poderão se consagrar no torneio mais importante do esporte a partir do dia 20 de novembro, data da primeira partida. Neste texto, vamos falar sobre os grandes goleiros que poderão estar presentes no mundial.

Allison Becker

Começando por um nome brasileiro, Allison é um dos grandes guarda-redes da atualidade. O gigante de 1,91 m é um nome recorrente nas convocações do técnico Tite para as partidas da Seleção Brasileira e é exaltado por muitos torcedores como um dos melhores goleiros da atualidade.

Em sua carreira, Allisson já defendeu as equipes do Internacional e da Roma. Atualmente, ele atua pelo Liverpool e com o time inglês já conquistou vários títulos de destaque, como o da Premier League e da Liga dos Campeões.

Thibaut Courtois

Atualmente, Courtois é o camisa 1 do maior campeão da história da Liga dos Campeões, o Real Madrid. No entanto, antes disso, o goleiro belga já defendeu outras grandes equipes do cenário europeu: o Chelsea e o Atlético de Madrid.

Com 2 metros de altura e bons reflexos, o atleta entrega segurança ao seu time e à sua seleção em todas as partidas que disputa.

Ter Stegen

Ter Stegen defende um país que é um dos maiores berços de goleiros da história do futebol, a Alemanha. O goleiro de 30 anos do Barcelona conta com uma grande lista de troféus e conquistas em sua carreira, tanto individuais quanto coletivas.

Se ele estiver no gol da Alemanha, a tetracampeã mundial ganhará ainda mais força na disputa pelo troféu do torneio.

Ederson

Mais um nome brasileiro nesta lista, Ederson é outro grande atleta da “Amarelinha” que atua por um grande clube inglês, o Manchester City. Comandado por um dos grandes técnicos da atualidade, Pep Guardiola, ele se tornou um atleta de grande renome e que se destaca tanto em qualidade técnica quanto em experiência em grandes jogos.

Seleção Brasileira

Já deu para perceber que o Catar deverá atrair grandes goleiros para as suas disputas e o Brasil não ficará sem opções em sua jornada rumo ao hexa. A Seleção estreia no dia 24 de novembro contra a equipe da Sérvia, no estádio Lusail. A bola rola a partir das 16h.

Antes disso, no dia 7 de novembro, o técnico Tite faz a convocação oficial da “Amarelinha”.

Fan Tokens

Perto de estrear no maior torneio do esporte, o Brasil também se prepara para lançar o segundo lote do seu Fan Token oficial no site da corretora Bitci Brasil. O ativo deverá estrear em breve na plataforma da empresa, que tem outros lançamentos de destaque planejados para um futuro próximo.

Sobre a Bitci

Fundada na Turquia, em 2018, a Bitci é uma plataforma de negociação de ativos digitais. Bitcoin, Ethereum e Criptomoedas, que garantem segurança e rapidez aos usuários durante o processo de transação.

A plataforma realiza cerca 1,2 bilhão de transações diárias e atua fornecendo soluções para o mercado, produzindo tokens para as marcas e clubes com a BitciChain.

A BitciChain, primeira rede blockchain integrada à bolsa de valores e plataforma de pagamento da Turquia, está sendo desenvolvida pela Bitci Teknoloji. A BitciChain é otimizada para fornecer a empresas e instituições a melhor adoção de blockchain.