Grátis: Abrigo CASA DE LÁZARO promove Festa de NATAL

O Abrigo CASA DE LÁZARO promove, sábado, 01/12, sua FESTA de NATAL BENEFICENTE, no SPORT CLUB MACKENZIE, Méier, em benefício dos cães resgatados pelo lar. Oferecendo um delicioso almoço natalino, com animação do cantor Tuca Maia, toda renda será revertida para a manutenção do trabalho com os animais e tratamento de cães resgatados. Sem ajuda privada ou governamental o abrigo promove ações variadas pois necessita de auxílio urgente

– Por sermos um abrigo de passagem também promovemos adoções e estamos sempre precisando de voluntários, mas a presença de todos em nossa festa vai ajudar e muito a adquirimos ração, material de Limpeza, legumes, comedouros, cobertas, vassouras, medicamentos (novos e usados) e muito mais – convida a presidente do abrigo, Vanessa Pinto.

SERVIÇO – FESTA de NATAL BENEFICENTE – CASA DE LÁZARO, Abrigo de animais – sábado, 01/12, das 12h às 17h – ENTRADA FRANCA – Show do cantor Tuca Maia e Almoço/Colaboração – R$ 25,00 – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Informações – whatsapps: Janaina – 21 96844 0084 / Vanessa Pinto – 1 774 292 9236. Casa de Lázaro Tel: 3042-4255