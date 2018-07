GRÁTIS: Abrigo de animais promove festa julina

Um verdadeiro ‘AUrraiá’ é o que promove o Abrigo de Cães “Casa de Lázaro”, sábado, 07/07, no Sport Club Mackenzie. Com entrada franca, na Festa Caipira além de comidas e bebidas típicas, haverá sorteios, bingo, brincadeiras, lojinha Pet e palestras com veterinários, a partir das 13h.

– Nossa casa é um abrigo de passagem, pois resgatamos os cães, cuidamos e oferecemos para adoção, portanto são muitos gastos. Assim quem vier à nossa festinha e consumir vai ajudar muito a mantermos o cuidado com estes nossos irmãozinhos – lembra a presidente da Casa de Lázaro Vanessa Pinto

SERVIÇO

Festa Julina da Casa de Lázaro – Sábado, 07/07, a partir das 13h, Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Entrada Franca. Informações: 3042-4255 / 21 96844-0084 (whatsapp)