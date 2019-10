GRÁTIS: AMMEG promove palestras sobre alergia

Com o objetivo de unir os médicos e promover atualização constante dos profissionais, a AMMEG (Associação dos Médicos do Méier e do Grande Méier) está cada vez mais ativa e auxiliando a população. Por isso promove sábado, 26/10, um encontro de palestras sobre alergia e imunologia no Hospital Fundação do Câncer, no Méier, aberto ao público. Para o presidente da AMMEG, Dr. Carlos Alfredo Loureiro Alves, os eventos incrementam a união dos colegas e esclarecem a população.

– Através da educação continuada, ou seja, palestras e eventos científicos, buscamos melhorar a qualidade de atendimento de todos nossos parceiros. E fazemos também encontros sociais, porque assim os médicos se conhecem e quando um encaminha um paciente ao outro facilita em muito o atendimento – explica o gastroenterologista.

????????????????????????????????????

Assim no sábado, a partir das 08:30h, serão abordados temas como “Rinossinusite na Prática Clínica”, pelo Dr. Luiz Carlos Arcanjo, “Alergia Alimentar, fatos e mitos”, com o Dr. José Luis Rios, “Asma no Lactente e na Criança”, Dr. Nélson Guilherme Cordeiro e “Urticária e Angioedema na emergência, pelo Dr. Sérgio Dotas Júnior.

Segundo o presidente Carlos Alfredo, através de parceria com o Hospital da Fundação do Câncer, estão sendo possíveis estes encontros e outras atividades. E para conhecer os serviços da AMMEG além de ficar atualizado quanto aos eventos basta acessar o site www.ammeg.net ou nas redes sociais

Serviço – AMMEG – Palestra sobre alergia – Hospital Fundação do Câncer- Rua Aristides Caire, 27 Méier Entrada Franca –