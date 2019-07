GRÁTIS – Arraiá no Museu 6 e 7 de julho no Palácio do Catete com comidas típicas e opções veganas

O Museu da República promove a festa Arraiá do Museu, dias 6 e 7 de julho, das 10h às 17h, com entrada franca. O evento, organizado pela produtora de eventos de alta vibração Vida Liberta, vai reunir barracas típicas, cerveja artesanal, comidas tradicionais, opções veganas e sem glúten e artesanato. Haverá quadrilha com integrantes do Morro dos Prazeres no sábado e no domingo às 15h30. O último evento produzido pela Vida Liberta no Museu da República – a celebração do Dia Internacional do Yoga – recebeu 10 mil pessoas que se dividiram em atividades como palestras e aulas ao ar livre.

ROTEIRO

ARRAIÁ NO MUSEU

LOCAL – Museu da República – Rua do Catete, 153 – Catete

DIAS – 6 e 7 de julho das 10h às 17h

GRÁTIS

Apresentação de Quadrilha sábado e domingo às 15h30, barracas com comidas típicas e também com opções veganas, além de venda de artesanato e produtos sustentáveis.