Grátis: autores independentes apresentarão livros na SEVAI em lives e podcasts

Mais de 80 autores de todo o Brasil vão se unir na SEVAI, 1ª Semana Virtual do Autor Independente, de 29 de agosto a 6 de setembro. E de acordo com os organizadores o objetivo é dar destaque ao escritor nacional, pois, para eles, aqueles que trabalham seus livros de forma independente, com poucos recursos e conhecimentos, ficam à margem no universo literário. Sendo assim os autores se apresentarão em salas de bate-papo, lives, podcasts e mais. E para quem quiser curtir, dois podcasts do evento já estão disponíveis no canal do Spotify Sevaicast. São eles: “Etapas na criação de um livro” e “Feminismo na Literatura”.

Durante a SEVAI haverá promoções de livros físicos

Público poderá interagir com Autores independentes de todo Brasil