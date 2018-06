GRÁTIS: Baile Inclusivo terá torcida pelo Brasil

Uma festa verde e amarela! É o que vai promover o “Baile de Dança Inclusiva”, domingo, 17 de junho, no Sport Club Mackenzie, Méier, no primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa da Rússia, com entrada franca. A partir das 14h, portadores de necessidades especiais, familiares e amigos vão participar da festa e torcer pelo Brasil no encontro organizado mensalmente pelo professor de dança Diogo Ribas (foto) e pela Pediatra Jussara Costa para divertir e promover inclusão.

– Será uma tarde muito alegre e claro com muita torcida pela nossa seleção! Nosso maior objetivo é criar um ambiente alegre e familiar para que pessoas com Síndrome de Down e outras, com necessidades especiais, possam se sentir à vontade e inseridas -– explica o mestre de dança Ribas.

A entrada será gratuita ficar porém os organizadores pedem apoio ao lanche colaborativo.

SERVIÇO

BAILE DE DANÇA INCLUSIVA, DOMINGO, 17 de junho, a partir das 15h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Entrada Franca – A organização pede colaboração para o lanche