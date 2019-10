GRÁTIS: Banda JR anima almoço em festa no Lar Anália Franco

Para agitar com músicas dançantes e ajudar a casa, domingo, 13 de outubro, a banda JR anima a Festa em comemoração ao Dia das Crianças, durante o Almoço Beneficente do Lar Anália Franco, com entrada franca.

As crianças e famílias vão ter alegria a partir das 12:00h, com muita música. Como atração principal, a Banda JR vai tocar sucessos de Roberto Carlos, Legião Urbana, Beatles, Legião Urbana e muito mais.

A casa de caridade cuida de cerca de 80 meninas e bebês carentes e as festas são uma das únicas maneiras do lar arrecadar.

– Ficamos muito felizes por estes artistas nos ajudarem e principalmente pelos que vêm prestigiar nossas festas. Estamos precisando de muita ajuda a presença dos amigos neste dia é uma benção – destaca a diretora voluntária do Lar Anália Franco, Emilian Castilho.

O Lar de Anália Franco possui estacionamento, tem segurança e para ajudar a manter o trabalho social bastará almoçar. Informações 2241-6557/2281-1000.

Serviço – Almoço Beneficente do Dia das Crianças – Domingo, 13/10, 12h às 15:30h – Lar de Anália Franco – Av. Marechal Rondon, 875 Rocha, TEL:2281-1000 – Show da BANDA JR – ENTRADA FRANCA – Almoço: R$ 5,00 (100 Gr)