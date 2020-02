GRÁTIS: Banda USTRES agita almoço beneficente com sucessos Pop dos anos 80 e 90

Agitar, fazer a festa, animar, mas, principalmente ajudar o Asilo de Idosas da Legião do Bem. É o que promete fazer a rapaziada da banda USTRES, sábado, 15/02, no almoço/show do lar, a partir das 13h.

Completando vinte anos a banda, hoje, de acordo com o vocalista Rico, se tornou no projeto USTRES, reunindo mais de quinze músicos que compõem a banda e tocam em casas de caridade e eventos beneficentes.

No sábado, dia 15, Rico (voz), Mauro Calil (Guitarra), Thiago Del (guitarra), Leco Amorim (Baixo), Luiz Barradas (teclados) e Iuri Santana (Bateria), pretendem divertir o público com sucessos dos Páralamas, Elvis, Legião, Roupa Nova, J Quest, Queen, Mamonas, Beatles e mais.

– Eles são muito legais! Gosto muito porque eles tocam aqueles sucessos que todos cantamos e curtimos muito. Além disso são bem divertidos e estão sempre ajudando o asilo – comenta a frequentadora assídua do lar Márcia Fernandes.

Com entrada franca, o valor arrecadado no almoço self-service ajudará a manter o atendimento às senhoras internas, que recebem alimentação, terapias ocupacionais, fisioterapia, lazer e mais. A casa aceita doações em bom estado e alimentos não perecíveis.

SERVIÇO

Banda USTRES – 15/02, a partir das 12h. Entrada Franca – Almoço: R$ 4,30 (100gr) – Asilo de Idosas da Legião do Bem-Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746.