Grátis: BELO é a atração de ‘Samba na Feira’ do Engenhão

Depois do carnaval o ritmo oficial do Rio não para e neste sábado, 16/03, o SAMBA DA FEIRA, na Praça do Trem, no Engenhão, volta, a partir das 16h, com um convidado especial: BELO.

Estreando no encontro de sambistas BELO diz ter preparado um show com muito romantismo e sucessos como “Tua boca”, “Quero te amar”, “Intriga da oposição” e “Um sonho bom”, além das novas canções: “Do Nada”; “Perfeita pra Mim” e “Fases”.

Promovendo a cultural local, diversão e lazer gratuito o SAMBA DA FEIRA também incrementa a economia do Engenho de Dentro e região com

oportunidades de trabalho e negócios para muita gente: músicos, equipes de bar, empresas de aluguel de cadeiras, banheiros químicos, entre outros

SAMBA DA FEIRA com BELO – Armazém do Engenhão (parte aberta)- R. José dos Reis, 189 – Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – 16 de março. Horário: 16h. Classificação

Grátis. www.facebook.com/sambanafeiracombororo