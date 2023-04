Grátis: Botafogo recebe lançamento de Livro OUTUBRE-SE de Talitha Vaz que busca transformar a dor em verbo

O lançamento da obra OUTUBRE-SE, sábado, 15.04, 16h, no Estúdio Be Happy, Botafogo, para sua autora Talitha Vaz, brasileira residente em Portugal, é uma forma de catarse. Ela conta que ao liberar as emoções em palavras, busca propor a celebração do encontro e a materialização da dor através da arte.

– A escrita é minha verdadeira aliada e nela faço abrigo, desta forma nasceu OUTUBRE-SE. Pude assim, transformar a dor em verbo, uma obra poética e em cada capítulo sugiro uma música para ser ouvida na leitura, cada título tem sua reflexão própria – comenta Vaz que veio especialmente de Portugal para o lançamento do livro.

A mestre em Psicologia Social pela UERJ Talitha Vaz, pós graduada em Produção Cultural e advogada explica que a obra de 125 páginas, é dividida em poemas, textos, aforismos e e-mails trocados. Na capa a imagem da flor de lótus, que tatuou em si como símbolo do processo de elaboração das emoções e sentimentos, em busca de sentido. “É um livro, uma homenagem, uma celebração ao encontro, aos afetos, a uma superação, possível inspiração para os que passam pelo mesmo sofrimento”, ressalta Talitha.

Durante o lançamento de OUTUBRE-SE, no estúdio musical e cultural Be happy, em Botafogo, haverá uma roda de leitura apresentação musical em homenagem a Banda Bardos.

SERVIÇO

– Lançamento do Livro OUTUBRE-SE – Transformando Dor em Verbo – sábado, 15, a partir das 16 h – Estúdio Be Happy – R. Rodrigo de Brito, 38 – Botafogo – Rio de Janeiro -Entrada Franca