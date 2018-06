GRÁTIS: CLUBE da LIGHT promove festas juninas variadas

Separe a roupa caipira e prepare-se para comer delícias e brincar sexta, dia 22, sábado, 23 e domingo, 24 de junho nas festas juninas da Associação Atlética LIGHT. Com entrada grátis no “Arraiá da LIGHT” todos vão se divertir com jogos e brincadeiras, em ambiente familiar e terão surpresas.

– Todo ano nossa festa junina é elogiada pela variedade de barraquinhas, pelas brincadeiras para a criançada, música ao vivo, mas principalmente pela segurança e pelo amplo espaço que o LIGHT oferece. É uma festa com gastronomia diferenciada, mas claro que teremos as comidas típicas – diz o presidente Wagner Coe

SERVIÇO

Associação Atlética LIGHT – Rua Barão do Bom Retiro, 2002 Grajaú – Próximo a Estrada Grajaú Jacarepaguá – tel: 2577-4434

FESTAS CAIPIRAS de 22 a 24 de junho, a partir das 17h, – Forró ao vivo, brincadeiras, delícias típicas e mais. ENTRADA FRANCA