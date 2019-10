GRÁTIS: Dia das Crianças terá brincadeiras, lanchinho e brindes no Mackenzie do Méier

O ginásio do SPORT CLUB MACKENZIE vai ser todinho delas no sábado, dia 12 de outubro, das 13h às 18h, com muita diversão.O clube do Méier promove sua festa do Dia das Crianças, aberta ao público e com entrada franca, com pula-pula, piscina de bolas, brincadeiras e recreação, dança e show de personagens com o Professor Guto Adyala, entre outras atrações.

Com o apoio de vários amigos, sócios e parceiros a diretora e primeira dama do Mackenzie, Vera Garcia, se emociona ao destacar a importância do evento para a atual administração.

– Fazemos com muito carinho, esforço, dedicação e apoio de várias pessoas. São todos unidos para fazer esta criançada feliz, fico realmente tocada e queremos que todos se divirtam, tanto que abrimos as portas de nosso clube para as famílias, sem distinção – observa a dedicada sócia e esposa do Presidente Eugênio Bastos.

SERVIÇO – Festa do Dia das Crianças, sábado, 12 de outubro, das 13h às 18h – Entrada Franca- Sport Club Mackenzie – Rua Dias da Cruz,. 561 Méier. Tel: 2269 0082