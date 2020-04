GRÁTIS: editora disponibiliza curta infanto-juvenil e dá dicas de atividades durante isolamento social

Criança em casa, sem poder sair? Energia a acumulada e um desafio para os adultos. Por isso vários educadores, associações e quem se dedica aos menores vem tentando colaborar com as famílias neste momento de Pandemia do Novo Coronavírus. É o caso da editora Piraporiando, especializada em arte e educação. A criadora do projeto e fundadora Janine Rodrigues preparou várias atividades simples, sem necessidade de muitos recursos materiais para entreter, brincar e educar a criançada

– Todos podem se divertir na brincadeira Na ‘Como você me vê?’, onde as crianças desenham alguém da família e o adulto desenha a criança, assim percebemos como as crianças nos enxergam, abrindo espaço para conversas criativas. A leitura de um livro juntos, na atividade ‘Se esta história fosse minha’, a família forma um roda e ao final cada dá sua versão de como aquela história continua – sugere a escritora

Para aumentar a diversão a Piraporiando, edtech , está disponibilizando acesso gratuito ao curta de animação ‘O Filho do Vento’, que foi premiado em diversos festivais de cinema do país. Contando a história de um menino que tem um sonho: comer um grande pão doce, no curta o personagem precisa dizer quem é sua família e onde mora, mas ele não pode contar. E então inventa que é filho do vento.

Acesso gratuito até 30 de abril em http://bit.ly/OFilhodovento

Mais dicas educativas e divertidas: https://www.instagram.com/piraporiando/