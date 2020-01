Grátis: psicólogos e terapeutas esclarecem população em evento sobre saúde mental na Casa d’Esquina

Com o objetivo de incentivar o debate sobre a saúde mental e emocional a Casa d’Esquina, na Rua Canavieiras, 476, Grajaú, promove sábado, 25 de janeiro, a partir das 13h, o evento, “Saúde Mental: precisamos falar sobre isso”. Segundo a diretora da casa, que promove cultura, saúde e lazer, o encontro une-se a campanha do ‘Janeiro Branco’, que visa incentivar as pessoas a falarem a respeito da saúde psicológica e será aberto ao público.

– Segundo informações da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país da América Latina com o maior número de casos registrados de depressão e o que mais apresenta registros de ansiedade no mundo. Assim, faz-se extremamente necessário falar sobre Saúde Mental e Emocional. Precisamos quebrar o silêncio e o preconceito – alerta a psicóloga Vanessa Coutinho

Com palestras, vivências, música e rodas de conversa, o evento “Saúde Mental: precisamos falar sobre isso” terá palestras de Alexandra Wotzasek, psicóloga; Adriana Alves, psicóloga; Tiago Pereira, Assistente social e arteterapeuta; Claudia Fanelli, arteterapeuta; Helena Elizardo, psicóloga e arteterapeuta; Maria Alice Ripper, psicóloga, Daniel Ansor, músico e psicanalista e de Vanessa Coutinho. A Dra. Maria Alice Ripper tem convicção que a Saúde Mental é fundamental para a manutenção do bem estar das pessoas

– Esse é um dos objetivos do Janeiro Branco. Precisamos falar sobre Saúde Mental! E mais do que nunca as pessoas precisam ter acesso à informação de qualidade sobre Saúde Mental, por isso a Casa d’Esquina abre suas portas para um evento totalmente gratuito, onde várias questões pertinentes ao tema serão abordadas.

SERVIÇO – “Saúde Mental: precisamos falar sobre isso”, sábado, 25 de janeiro, a partir das 13h, Casa d’Esquina, Rua Canavieiras, 476 – Grajaú, tel: (21) 2147-1737 Entrada Franca