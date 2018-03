Grátis: exposição ‘Entre Contrastes’ fica até maio

Com peças produzidas única e exclusivamente a partir de resíduos da indústria têxtil e do papel celulose o Sebrae/SC promove, até 12 de maio, a exposição “Entre Contrastes”, no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Centro do Rio, que explora a qualidade do artesanato catarinense. Participam 87 artesãos, de nove municípios, que irão expor 612 peças.

Reconhecida pela sua forte tradição na indústria têxtil, os artesão têm potencializada a produção artesanal de alto valor agregado, feita a partir de resíduos têxteis

– Os artesãos catarinenses vêm despertando atenção e conquistando destaque nacional e internacional com uma produção criativa e inovadora. Por isso, é importante esta exposição com artesanato catarinense conceitual e tradicional. Uma história que vai do artesanal que precede a indústria, de volta ao artesanal que é produzido a partir do seu resíduo – analisa Simone Peluso do Sebrae/SC

Além da mostra do material, todo produzido manualmente e reciclando sobras, há os conceitos educativos, econômicos e sociais, que valorizam e incentivam o trabalho do artesão, inclusive os aproximando do público.

– Por ser um evento gratuito, o Sebrae/SC acredita que a exposição vai encantar muitas pessoas e proporcionar experiências, novos conhecimentos e ideias para futuros negócios. O artesanato tem se consolidado como importante fonte de renda para milhares de pessoas no país. Ao ser tratado com profissionalismo, pode inspirar novos artesãos a contribuir para a valorização do setor – acredita Sérgio Cardoso, diretor administrativo e financeiro do Sebrae/SC.

Serviço:

Exposição “Entre Contrastes” – evento gratuito e a visitação estará aberta ao público.

Data: de 23 de fevereiro a 12 de maio, sempre de terça a sábado, das 10h às 17h.

Local: CRAB – Praça Tiradentes, nº 67 ao 71, centro do Rio de Janeiro.



