GRÁTIS: Festa ‘Black & White’ anima a sexta no Mackenzie

Um reencontro de amigos, animado e com muitos sucessos das pistas. O Mackenzie anima toda Sexta, a partir das 20h eneste dia 28/12, a festa Black & White será a novidade. Com o VJ BOSCO(foto) comandando clipes no telão o clima é de alegria, segurança e com entradagrátis.

Apresentando sucessos que vão desde a Discotheque dos Anos 70, passando pelo Rock Nacional de RPM, Legião, Páralamas, além de internacionais de Madonna, A-Ha, Eraser, Michael Jackson e muito mais, para os fãs, a festa não é só uma ‘balada’.

– Amizade. Por isso estamos aqui, revendo e revitalizando amizades, pois a amizade está acima de tudo, ainda mais neste ambiente extremamente familiar, porque todos se conhecem do clube e do Grande Méier – lembrou a associada Wania Lopes.

SERVIÇO

Flash Back Dance Party – TODA SEXTA, a partir das 20h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Entrada franca