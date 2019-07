Grátis: Flashback de Rock incentiva Portadores de Necessidades Especiais no Mackenzie

Para estimular e incentivar portadores de necessidades especiais, além de sensibilizar a sociedade acontece domingo, 21 de julho, a partir das 15h, o ‘Baile Flashback Inclusivo Rock’ no Sport Club Mackenzie, Méier. Promovido mensalmente pelo professor Diogo Ribas e pela Pediatra Jussara Costa, a festa pretende promover inclusão e diversão.

– O objetivo é unir pessoas com síndrome de down e outras necessidades especiais, com suas famílias e público em geral através de festas e também palestras, apresentações, com mensagens motivacionais, em ambiente alegre, descontraído, agradável e familiar.– explica o mestre de dança, Ribas.

Buscando reconhecer o direito do cidadão, interação, respeito e a igualdade para todos, segundo os organizadores, participam cadeirantes, autistas, deficientes visuais e outros, “proporcionando alegria, apoio, cultura e diversão aos amigos especiais familiares e convidados” – concluí a Dra. Jussara Costa

BAILE DE DANÇA INCLUSIVA, DOMINGO, 21/07 a partir das 15h – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 Méier. Tel: 2269-0082 – Entrada FRANCA.

*A produção pede colaboração para quem puder levar para o lanche.