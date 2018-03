GRÁTIS: Grupo ARRUDA anima almoço beneficente em asilo

Distribuindo energia positiva o grupo ARRUDA anima o Asilo de Idosas da LEGIÃO DO BEM, neste sábado, 17/03, num almoço beneficente, a partir das 12h, para ajudar a manter o trabalho com as avózinhas cuidadas pela casa.

Com a talentosa e elegante Cantora Maria Menezes distribuindo simpatia junto com seus colegas, o ARRUDA vai apresentar canções de Cartola, João Nogueira, Xande de Pilares e músicas autorais como a conhecida “Berenice” que não pode faltar nos shows. Para a presidente do Lar, uma ajuda mais do que necessária.

– Realmente não temos como agradecer a estes maravilhosos artistas, ainda mais num momento tão difícil que estamos passando. É graças a eles e ao público que vem prestigiar nosso almoço que podemos continuar nosso lindo trabalho – agradece a Professora Alice Bandeira de Mello.

Com entrada franca, o valor arrecadado no almoço self service ajuda a manter o atendimento às senhoras internas, que recebem alimentação, terapias ocupacionais, fisioterapia, lazer e mais. A casa aceita doações em bom estado e alimentos não perecíveis.

SERVIÇO

Show beneficente com o Grupo ARRUDA – Sábado, 17 de março, a partir das 12h – Entrada Franca – Almoço: R$ 4,10 (100gr) Asilo de Idosas da Legião do Bem-Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746.

