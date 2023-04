Grátis: ‘Ilumina Zona Oeste’ oferece oficinas para empreendedores culturais e sociais

Com a proposta de promover troca de experiências e potencializar projetos entre profissionais do mercado e profissionais criativos, a Maratona Ilumina Zona Oeste, chegará ao Museu Bispo do Rosário, em Curicica, sábado, 29/04.

Oferecendo oficinas gratuitas voltadas para empreendedores culturais e sociais que queiram começar ou para se atualizar sobre o funcionamento do mercado da economia criativa, o evento será dividido em blocos. O público poderá passar por oficinas de ‘Criação de projetos sociais inovadores e gestão de carreira nas artes’; ‘ Formalização MEI e construção de portfólio’ e ‘Como captar recursos e comunicação para projetos’. Tudo para incentivar os novos empreendedores a começar sem medo.

– Nossa proposta é proporcionar os primeiros passos para quem quer tirar projetos do papel, trocar experiências e estimular parcerias entre os empreendedores locais que já estão inseridos nesse mercado – destaca Ralph Campos, produtor-executivo do projeto sobre a motivação para criar o evento.

Para incentivar a participação, kits de prêmios serão distribuídos para quem concluir ao menos três blocos.

Trilha 1 (10h30 – 12h00)

– Como criar projetos sociais inovadores?

Oficina de desenvolvimento e estruturação de projetos sociais, com Karla Soares e Karina de Abreu, da ColetivA DELAS.

– Como gerenciar minha carreira nas artes?

Oficina de gerenciamento de carreiras com Rudson Martins, produtor de elenco na Globo, ator e diretor.

Trilha 2 (13h30 – 15h)

– Formalização MEI, como faço?

Oficina de formalização para empreendedores culturais com Bianca Muniz, do Sebrae Rio.

– Como comprovar meu trabalho para empresas e editais?

Oficina de construção de portfólio com Talita Cairrão, especialista em produção cultural.

Trilha 3 (15h30 – 17h00)

– Como conseguir dinheiro para meu projeto?

Oficina de captação para projetos por lei de incentivo com Carolina Ficheira, especialista em captação de recursos.

– Como gerar identificação do público com o meu projeto?

Oficina de comunicação para projetos com Bianka Carrilho, consultora de comunicação.

Este ano a 6ª Ilumina Zona Oeste é apresentado pelo Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e conta ainda com o patrocínio da Fábrica Carioca de Catalisadores e Instituto Cultural Vale por meio da lei federal de incentivo à cultura e ViaRio e S&P Global pelo ISS Rio.

As inscrições podem ser realizadas em http://www.iluminazonaoeste.org.br/maratona