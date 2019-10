Grátis: Irmãos Garrido animam almoço beneficente com Pop e MPB

Os irmãos Igor e Jayson prometem uma tarde animada com sucessos dos anos 80, 90 e 2000 no Asilo de idosas da Legião do Bem, no Méier, sábado, 19 de outubro, com entrada franca, para ajudar o lar.

A partir das 12:30h os IRMÃOS GARRIDO vão agitar o público com sucessos de Lulu Santos, Beatles, Roupa Nova, Tim Maia, Queen e mais. Com muita experiência e tendo dividido o palco com estrelas como Alcione, Paulo Ricardo entre outros, Igor Garrido, cantor da Banda ANJOS Da NOITE se diz feliz por ajudar a casa e costuma participar de projetos beneficentes

– Eu e meu irmão já cantamos em orfanatos e outras casas de caridade, além de ser muito positivo sempre há um público carinhoso e animado. Vamos fazer de tudo para promover um dia muito alegre para ajudar as avózinhas – destaca IGOR GARRIDO

Para ajudar a manter o apoio as avózinhas com alimentação, lazer, atendimento médico, terapia ocupacional e mais, bastará almoçar por R$ 4,10 (100gr), no asilo que fica no Méier, a entrada será franca.

SERVIÇO

Irmãos Garrido –Pop e MPB – Sábado – 19/10 às 12:30h – Asilo da Legião do Bem, Rua Oldegard Sapucaia 13/15 – Méier-Tel: 2593 3746 – Entrada Franca