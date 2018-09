GRÁTIS: Jorgynho Chinna comanda SAMBA beneficente

Com alegria e muita energia positiva, sábado, dia 15/09, os cantores Jorgynho Chinna e Vagner Borges serão as grandes atrações no almoço beneficente do Asilo de Idosas da LEGIÃO DO BEM, no Méier. Promovendo uma Roda de Samba os instrumentistas e compositores vão apresentar canções gravadas por grandes nomes do samba como Luiz Ayrão, Péricles, Arlindo Cruz, Xande de Pilares, Grupo Fundo de Quintal e outros, um repertório com muitos sucessos. Chinna ex-integrante do Grupo Pirraça está na estrada há mais de 30 anos e se diz feliz por poder ajudar um projeto tão importante.

– Temos que fazer a nossa parte e poder ajudar as avózinhas, a casa, nesta missão tão urgente é uma felicidade. Levar o samba para ajudar então é muito alegria – afirma o sorridente artista

Com entrada franca, o valor arrecadado no almoço self service ajuda a manter o atendimento às senhoras internas, que recebem alimentação, terapias ocupacionais, fisioterapia, atendimento à saúde, lazer e mais. A casa aceita doações e a presidente se diz grata pela ajuda mais do que necessária.

– Não temos como agradecer nossos colaboradores, nosso jornalista e a estes maravilhosos artistas, está muito difícil….mas graças a eles, e, ao público que prestigia nosso almoço, podemos continuar este lindo trabalho – agradece a Professora Alice Bandeira de Mello.

SERVIÇO

Show beneficente com JORGYNHO CHINNA e VAGNER BORGES – Sábado, 15/09 a partir das 12;30h – Entrada Franca – Almoço: R$ 4,10 (100gr). Asilo de Idosas da Legião do Bem. Rua Oldegard Sapucaia, 13 Méier. Tel: 2593-3746.