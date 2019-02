GRÁTIS: Jovens terão dias de imersão profissional na UNISUAM

Quando chega a hora de escolher a profissão não faltam dúvidas, por isso a UNISUAM oferece uma oportunidade para jovens que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio conhecerem alguns cursos superiores. No projeto ‘UNISUAM experience’ serão oferecidas aulas gratuitas, informações sobre o mercado de trabalho e acesso aos laboratórios, entre os dias 11 e 15 de fevereiro, das 9h às 20h, nas Unidades Bonsucesso, Bangu e Campo Grande.

Interessados poderão conhecer os cursos de Engenharia de Produção e Logística, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica e Mecânica. Na área de Saúde serão oferecidas aulas gratuitas dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Nutrição, Educação Física e Biologia. No evento também haverá aulas nos cursos de Psicologia, Serviço Social, Pedagogia, Comunicação Social, arquitetura, Ciência da Computação e Ciências Contábeis e Direito. Haverá ainda imersão no curso de Gastronomia da UNISUAM, eleito o melhor da cidade do Rio de Janeiro pelo MEC. Uma oportunidade para se decidir.

– Durante a juventude é normal se imaginar seguindo diversas profissões, esse é um dos grandes motivos pelo qual escolher uma carreira é tão difícil. Nessa hora algumas pessoas ficam com medo de se arrepender depois, já outras iniciam um curso sem ter informações suficientes de como será o dia a dia profissional. Para ajudar jovens a escolher a carreira, vamos promover essa imersão – explica Adriana Leal, Diretora de Ensino da UNISUAM.

Acesse a programação completa no link: http://bit.ly/UNISUAMExperience