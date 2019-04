Grátis: Lar de Maria Dolores promove almoço para manutenção de ajuda a várias famílias

Um trabalho que auxilia crianças, adultos, idosos, famílias inteiras e que precisa de ajuda. O LAR DE MARIA DOLORES, no Rocha, promove almoço beneficente, domingo dia 21 de abril, a partir das 12h, com música, alegria e homenagem a Páscoa, para continuar seu projeto beneficente Apoiando cerca de 30 famílias, ajudando dezenas de gestantes, distribuindo sopão semanal e mantendo uma creche gratuita o LAR DE MARIA DOLORES promove Domingo o ALMOÇO MUSICAL com atração tocando sucessos da MPB e POP. Participar do almoço será uma ajuda inestimável para a presidente do Lar.

– Somos gratos aos amigos que prestigiam nossos almoço, pois, é uma das poucas formas de arrecadar para manter este trabalho tão importante. E teremos uma variedade de delícias, inclusive comida vegana e docinhos – conta a advogada Anariam Alves.

LAR de MARIA DOLORES – Obra Beneficente sem fins lucrativos Marechal Rondon 813, entrada pela Rua Nazário – Rocha – Tel: 2261-2187