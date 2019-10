GRÁTIS: Lar de Maria Dolores recebe grupo SAMBA DO LEITE em Almoço Fraterno

O grupo SAMBA DO LEITE anima o Domingo, 20 de outubro e promove caridade no LAR DE MARIA DOLORES, no Rocha, com ENTRADA FRANCA. Animando o ALMOÇO FRATERNO da casa o grupo vai tocar sucessos tradicionais do samba de raiz como Noel Rosa, Cartola, Jorge Aragão e mais, na Rua Nazário, 42, no Rocha, a partir do meio dia.

O objetivo principal do projeto, segundo os integrantes do SAMBA do LEITE, é promover a ação social através das apresentações, com músicas que passam mensagens de alegria e positividade

– Visamos arrecadar leite em pó e outras doações para instituições que realizam trabalhos de assistência às comunidades carentes, ajudando na promoção do ser humano com mínimo de dignidade de que se tem direito.

Promovendo vários projetos sociais, entre eles doação de kits para gestantes, cestas básicas para famílias, material escolar e a manutenção de uma creche, ao almoçar os convidados vão ajudar a manter os trabalhos. Além disso o LAR DE MARIA DOLORES aceita doaçóes em alimentos, material de higiene, de limpeza ou o que a casa necessitar.

SERVIÇO – SAMBA DO LEITE – Sucessos do SAMBA DE RAIZ . Grátis. Domingo, 20/10, a partir das 12:30h. Lar de Maria Dolores – Av. Marechal Rondon 813, Rocha, (tel: 2261-2187). Entrada pela Rua Nazário 42. Almoço variado com opção vegetariana – Pagamento com cartões de crédito e débito. Estacionamento no local.