Grátis: Legião do Bem recebe Rosângela Vieira interpretando MPB e Pop

Com muitos sucessos para emocionar o público, a cantora Rosângela Vieira se apresenta, sábado, 18 de janeiro, no Asilo de Idosas da Legião do Bem, no Méier, com entrada franca, para animar o almoço beneficente do lar.

A experiente cantora da noite carioca, a partir das 13h, apresentará sucessos de Djavan, Marina, Tom Jobim, Ana Carolina, Caetano e mais. Constantemente realizando shows no lar, a cantora se diz honrada e convida.

– Temos que valorizar e apoiar este trabalho magnífico. Venham! Vamos fazer um show especial com muita música brasileira para que todos cantem junto conosco e animar o almoço, que por sinal é uma delícia – lembra Rosângela.

Sem apoio privado ou governamental graças aos eventos e shows o Legião do Bem arrecada para manter o trabalho com as senhoras internas. Todas recebem alimentação, lazer, atendimento médico, terapia ocupacional e mais. Para ajudar bastará almoçar por R$ 4,10 (100gr), no asilo que fica no Méier, a entrada será franca.

SERVIÇO – Rosângela Vieira e Marcio Mavieira – MPB e Pop – Sábado – 18/01 a partir das 12:30h – Asilo da Legião do Bem, Rua Oldegard Sapucaia 13/15 – Méier-Tel: 2593 3746 – Entrada Franca