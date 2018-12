Grátis: Lona Carlos Zéfiro apresenta o ‘Cabaré do Éden’

Uma única noite de ensaio para produzir um show e salvar a casa! Assim começa a história do espetáculo “Cabaré do Éden”, que está prestes a fechar e um político se propõe a patrocinar o espaço, mas lança o desafio. Encerrando as atividades da Oficina de Teatro Adulto do ator, diretor e coordenador do curso de teatro da Lona Carlos Zéfiro, Jailton Maia, o show tem no seu elenco drag queens e dançarinos.

SERVIÇO – Lona Cultural Carlos Zéfiro -Estrada Marechal Alencastro, 4113 – Anchieta, sexta, 21 de Dezembro, a partir das 19h. Informações: 2148 0813. Entrada Gratuita. www.facebook.com/lonacarloszefiro