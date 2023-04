Grátis: Luizinho Campos revive ‘Seu Tamancas’ em show de comédia

Ele voltou, agora muito mais engraçado e espantado de como os “bruzileiros são muito engraçados”. O humorista Luizinho Campos reencarna um português no show “A vida é uma piada 2”, segunda, dia 17, a partir das 20h, no restaurante Siri, Shopping Nova América, em Del Castilho, Rio, com ingresso solidário a 1kg de alimento não perecível.

Manoel Tamancas, um português gozador, que se diverte com as piadas prontas que surgem diariamente no Brasil, será a atração principal do espetáculo em que, o também jornalista Luizinho Campos, apresenta novas piadas e histórias, algumas delas vividas por ele. Uma volta aos palcos esperada pelos fãs do artista, que fez sucesso na criação, apresentação e redação de programas na Rádio Globo, Rede Globo, Rede Record e na Rádio Tupi, com o humorístico “Companhia do Riso”.

– Fomos líderes por dez anos consecutivos no rádio carioca, ganhando a audiência entre todas as emissoras do AM e FM. Esse retorno para mim é uma felicidade, depois da pandemia decidi que é o momento certo de voltar. A cultura do país voltou a ser valorizada e o povo merece se divertir e ser feliz. Será muito importante também porque vamos ajudar a quem precisa – destaca Luizinho Campos compositor e produtor musical.

Campos conta que os alimentos arrecadados serão doados para ajudar 150 famílias assistidas e cadastradas na ação social da Paróquia da Igreja Nossa Senhora de Aparecida, no Cachambi. E para dar um ‘spoiler’ Luizinho lembra que, “vou contar um momento engraçado da vida profissional com Boni, o todo poderoso da TV…” Como diria seu Tamancas…’tás lá’.

SERVIÇO – “A vida é uma piada 2”, segunda, 17, a partir das 20h – Restaurante Siri, Shopping Nova América – Ingresso solidário, 1kg de alimento não perecível – sem couvert artístico