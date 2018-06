GRÁTIS: Mackenzie promove Seresta com sucessos eternos

Um encontro familiar e matando saudades! É desta forma que sábado, 16 de junho, a partir das 18h, os convidados vão se sentir, segundo os componentes da Velha Guarda do Mackenzie, no Méier, durante a Seresta Dançante, do clube.

– Estamos promovendo mensalmente esta festa a pedidos dos associados, pois, eles dizem que sentem falta de algo que reuna familiares e amigos. Aqui no clube temos esta oportunidade, com segurança, boa música e entrada franca – destaca o presidente da Velha Guarda do Mackenzie, Luiz Gonzaga dos Santos.

Com animação da cantora Yara Santos, acompanhada do tecladista Ary do Chapéu, no repertório sucessos de Alcione, Roberta Miranda, Maria Bethânia, Roberto Carlos Elis Regine, Clara Nunes e outros

SERVIÇO

SERESTA DANÇANTE, com a cantora YARA SANTOS – Sport Club Mackenzie. Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082. Entrada Franca